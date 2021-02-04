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Acima de 90 anos

Covid-19: primeira idosa vacinada em Presidente Kennedy tem 110 anos

Dona Andreza Leopoldina é a primeira idosa que vive fora de asilos a ser vacinada na cidade. Ela foi imunizada em casa nesta quinta-feira (04) e, segundo a prefeitura, ficou emocionada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 fev 2021 às 19:02

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:02

Dona Andreza Leopoldina, de 110 anos, recebeu a primeira dose em casa Crédito: Divulgação
A moradora mais experiente de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi a primeira idosa acima de 90 anos a ser imunizada contra o novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (04) no balneário. Dona Andreza Leopoldina tem 110 anos e recebeu a primeira dose da vacina em casa.
Dona Andreza Leopoldina mora com a filha no bairro Morro das Flores. Segundo a prefeitura, ela ficou emocionada ao receber a primeira dose do imunizante. Após 28 dias outra equipe irá até à residência da idosa aplicar a segunda dose da Coronavac, vacina fabricada pelo Instituto Butantan.
Ainda de acordo com o município, o objetivo é vacinar nesta fase 57 idosos que estão cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e moram no município. A vacinação será realizada por equipes da Secretaria de Saúde na residência do idoso, obedecendo todos os protocolos de segurança contra o vírus. Nesta quinta-feira (4) nove idosos foram vacinados em Presidente Kennedy.

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