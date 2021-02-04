Covid-19: primeira idosa vacinada em Presidente Kennedy tem 110 anos

Dona Andreza Leopoldina mora com a filha no bairro Morro das Flores. Segundo a prefeitura, ela ficou emocionada ao receber a primeira dose do imunizante. Após 28 dias outra equipe irá até à residência da idosa aplicar a segunda dose da Coronavac, vacina fabricada pelo Instituto Butantan .

Ainda de acordo com o município, o objetivo é vacinar nesta fase 57 idosos que estão cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e moram no município. A vacinação será realizada por equipes da Secretaria de Saúde na residência do idoso, obedecendo todos os protocolos de segurança contra o vírus. Nesta quinta-feira (4) nove idosos foram vacinados em Presidente Kennedy.