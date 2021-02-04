Se conseguir comprar vacina, Vila Velha quer começar imunizar professores

A compra de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19, em negociação pela Prefeitura de Vila Velha com um laboratório internacional, pode ser destinada à imunização de profissionais da Educação que atuam no município, além de idosos e trabalhadores da Saúde. Esses dois últimos grupos já começaram a ser imunizados com as doses enviadas pelo governo federal, porém os professores ainda não foram contemplados.
Em entrevista concedida à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (04), o prefeito Arnaldinho Borgo explicou que a expectativa é de que o laboratório envie resposta - informando se aceita ou não a proposta do município para aquisição dos imunizantes - na próxima segunda-feira (08).
O município conta com um pré-cadastro digital de serviços de saúde, que abrange marcação de consultas, substituição de receitas e que vai servir também para ordenar a imunização na cidade, seja para o calendário nacional de vacinação, ou contra a Covid-19.
Com o serviço, o município identificou que abriga mais de 30 mil pessoas nos grupos de risco para a Covid-19. Além deles, o prefeito espera imunizar os idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e professores, que ainda não foram contemplados na campanha de vacinação.
"Vamos imunizar todos do grupo de risco, imunizar os nossos profissionais da Educação, para voltarem a dar aula com tranquilidade e acolher nossas crianças e nossos jovens, e também quem está na frente do combate ao coronavírus "
Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha
Se o acordo entre o laboratório e a administração municipal for realmente fechado, as doses serão enviadas cerca de 15 dias depois. Por questões de confidencialidade, o prefeito não revelou a marca da vacina. No entanto, adiantou que o imunizante já é usado no Espírito Santo e demais estados brasileiros. As duas vacinas aplicadas no Estado atualmente são a Coronavac e a Oxford.
Segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os municípios têm autonomia para realização dos processos de compras de vacina, desde que sigam as normas legais e sanitárias. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta do governo estadual, 13.872 pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus0 em Vila Velha, o que representa 77% do total do grupo prioritário de vacinação, composto por 18.116 moradores do município.