Se conseguir comprar vacina, Vila Velha quer começar imunizar professores

Frasco de vacina com fórmula contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Em entrevista concedida à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (04), o prefeito Arnaldinho Borgo explicou que a expectativa é de que o laboratório envie resposta - informando se aceita ou não a proposta do município para aquisição dos imunizantes - na próxima segunda-feira (08).

O município conta com um pré-cadastro digital de serviços de saúde, que abrange marcação de consultas, substituição de receitas e que vai servir também para ordenar a imunização na cidade, seja para o calendário nacional de vacinação, ou contra a Covid-19.

Com o serviço, o município identificou que abriga mais de 30 mil pessoas nos grupos de risco para a Covid-19. Além deles, o prefeito espera imunizar os idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e professores, que ainda não foram contemplados na campanha de vacinação.

"Vamos imunizar todos do grupo de risco, imunizar os nossos profissionais da Educação, para voltarem a dar aula com tranquilidade e acolher nossas crianças e nossos jovens, e também quem está na frente do combate ao coronavírus " Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha

Se o acordo entre o laboratório e a administração municipal for realmente fechado, as doses serão enviadas cerca de 15 dias depois. Por questões de confidencialidade, o prefeito não revelou a marca da vacina. No entanto, adiantou que o imunizante já é usado no Espírito Santo e demais estados brasileiros. As duas vacinas aplicadas no Estado atualmente são a Coronavac e a Oxford.

Segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) , os municípios têm autonomia para realização dos processos de compras de vacina, desde que sigam as normas legais e sanitárias. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta do governo estadual, 13.872 pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus0 em Vila Velha, o que representa 77% do total do grupo prioritário de vacinação, composto por 18.116 moradores do município.