Veja a distribuição por cidade das vacinas para idosos com mais de 90 anos no ES

A partir desta quinta-feira (4), o Espírito Santo vai começar a vacinar contra a Covid-19 os idosos com mais de 90 anos. Serão cerca de 20 mil idosos incluídos nesse grupo com direito à imunização.
A Comissão Intergestores Bipartite, que reúne gestores da área da Saúde, como o secretário de Estado Nésio Fernandes, divulgou a divisão de cotas da vacina por município que serão usadas para imunizar essa faixa etária.
De acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) à reportagem de A Gazeta, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis explicou que essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas aos idosos acima de 90 anos. As cotas referentes às segundas doses serão distribuídas posteriormente.
O município de Vila Velha é o que mais teve direito a cotas, com 2270 doses, seguido por Vitória, com 2057 doses, Serra, com 1353, e Cariacica, com 1361. Já o município com menos cotas é o de Divino de São Lourenço, com 15. Veja como fica a distribuição:
- Afonso Cláudio - 189
- Água Doce do Norte - 71
- Águia Branca - 47
- Alegre - 213
- Alfredo Chaves - 98
- Alto Rio Novo - 36
- Anchieta - 134
- Apiacá - 58
- Aracruz - 337
- Atílio Vivacqua - 63
- Baixo Guandu - 212
- Barra de São Francisco - 234
- Boa Esperança - 75
- Bom Jesus do Norte - 69
- Brejetuba - 35
- Cachoeiro de Itapemirim - 1030
- Cariacica - 1361
- Castelo - 260
- Colatina - 660
- Conceição da Barra - 116
- Conceição do Castelo - 76
- Divino de São Lourenço - 15
- Domingos Martins - 185
- Dores do Rio Preto - 28
- Ecoporanga - 133
- Fundão - 127
- Governador Lindenberg - 67
- Guaçuí - 202
- Guarapari - 605
- Ibatiba 124
- Ibiraçu - 68
- Ibitirama - 37
- Iconha - 83
- Irupi - 61
- Itaguaçu - 122
- Itapemirim - 153
- Itarana - 82
- Iúna - 118
- Jaguaré - 100
- Jerônimo Monteiro - 93
- João Neiva - 110
- Laranja da Terra - 77
- Linhares - 586
- Mantenópolis - 92
- Marataízes - 200
- Marechal Floriano - 79
- Marilândia - 79
- Mimoso do Sul - 161
- Montanha - 119
- Mucurici - 32
- Muniz Freire - 94
- Muqui - 103
- Nova Venécia - 254
- Pancas - 113
- Pedro Canário - 86
- Pinheiros - 128
- Piúma - 95
- Ponto Belo - 53
- Presidente Kennedy - 50
- Rio Bananal - 98
- Rio Novo do Sul - 80
- Santa Leopoldina - 75
- Santa Maria de Jetibá - 151
- Santa Teresa - 164
- São Domingos do Norte - 48
- São Gabriel da Palha - 179
- São José do Calçado - 91
- São Mateus - 463
- São Roque do Canaã - 82
- Serra - 1353
- Sooretama - 81
- Vargem Alta - 103
- Venda Nova do Imigrante - 126
- Viana - 226
- Vila Pavão - 51
- Vila Valério - 55
- Vila Velha - 2270
- Vitória - 2057
- Total: 18041
O Espírito Santo completou, nessa terça-feira (2), 15 dias do início da imunização contra a Covid-19, com atendimento aos grupos prioritários conforme a disponibilização das doses pelo Ministério da Saúde.
Mas há um longo percurso pela frente para contemplar o público-alvo definido no Plano Nacional de Vacinação. Só na primeira fase, a estimativa seria atender 271 mil no Estado, porém ainda não há imunizantes disponíveis para todos. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja a ampliação da cobertura vacinal conforme a distribuição de doses é feita pelo governo federal.
Para esta semana há uma previsão de uma nova remessa da Coronavac que deverá atender 100% dos idosos com mais de 90 anos e 8% dos trabalhadores de saúde, alcançando 80% desses profissionais se somadas às vacinas que já foram aplicadas.