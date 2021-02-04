Veja a distribuição por cidade das vacinas para idosos com mais de 90 anos no ES

A Comissão Intergestores Bipartite, que reúne gestores da área da Saúde, como o secretário de Estado Nésio Fernandes, divulgou a divisão de cotas da vacina por município que serão usadas para imunizar essa faixa etária.

A Gazeta, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis explicou que essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas aos idosos acima de 90 anos. As cotas referentes às segundas doses serão distribuídas posteriormente. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) à reportagem de, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis explicou que essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas aos idosos acima de 90 anos. As cotas referentes às segundas doses serão distribuídas posteriormente.

Afonso Cláudio - 189

Água Doce do Norte - 71

Águia Branca - 47

Alegre - 213

Alfredo Chaves - 98

Alto Rio Novo - 36

Anchieta - 134

Apiacá - 58

Aracruz - 337

Atílio Vivacqua - 63

Baixo Guandu - 212

Barra de São Francisco - 234

Boa Esperança - 75

Bom Jesus do Norte - 69

Brejetuba - 35

Cachoeiro de Itapemirim - 1030

Cariacica - 1361

Castelo - 260

Colatina - 660

Conceição da Barra - 116

Conceição do Castelo - 76

Divino de São Lourenço - 15

Domingos Martins - 185

Dores do Rio Preto - 28

Ecoporanga - 133

Fundão - 127

Governador Lindenberg - 67

Guaçuí - 202

Guarapari - 605

Ibatiba 124

Ibiraçu - 68

Ibitirama - 37

Iconha - 83

Irupi - 61

Itaguaçu - 122

Itapemirim - 153

Itarana - 82

Iúna - 118

Jaguaré - 100

Jerônimo Monteiro - 93

João Neiva - 110

Laranja da Terra - 77

Linhares - 586

Mantenópolis - 92

Marataízes - 200

Marechal Floriano - 79

Marilândia - 79

Mimoso do Sul - 161

Montanha - 119

Mucurici - 32

Muniz Freire - 94

Muqui - 103

Nova Venécia - 254

Pancas - 113

Pedro Canário - 86

Pinheiros - 128

Piúma - 95

Ponto Belo - 53

Presidente Kennedy - 50

Rio Bananal - 98

Rio Novo do Sul - 80

Santa Leopoldina - 75

Santa Maria de Jetibá - 151

Santa Teresa - 164

São Domingos do Norte - 48

São Gabriel da Palha - 179

São José do Calçado - 91

São Mateus - 463

São Roque do Canaã - 82

Serra - 1353

Sooretama - 81

Vargem Alta - 103

Venda Nova do Imigrante - 126

Viana - 226

Vila Pavão - 51

Vila Valério - 55

Vila Velha - 2270

Vitória - 2057

Total: 18041

O Espírito Santo completou, nessa terça-feira (2), 15 dias do início da imunização contra a Covid-19, com atendimento aos grupos prioritários conforme a disponibilização das doses pelo Ministério da Saúde.

Mas há um longo percurso pela frente para contemplar o público-alvo definido no Plano Nacional de Vacinação. Só na primeira fase, a estimativa seria atender 271 mil no Estado, porém ainda não há imunizantes disponíveis para todos. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja a ampliação da cobertura vacinal conforme a distribuição de doses é feita pelo governo federal.