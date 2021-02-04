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Covid-19

Veja a distribuição por cidade das vacinas para idosos com mais de 90 anos no ES

Serão cerca de 20 mil idosos incluídos nesse grupo com direito à imunização. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas a esses idosos
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 fev 2021 às 11:09

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:09

A partir desta quinta-feira (4), o Espírito Santo vai começar a vacinar contra a Covid-19 os idosos com mais de 90 anos. Serão cerca de 20 mil idosos incluídos nesse grupo com direito à imunização.
A Comissão Intergestores Bipartite, que reúne gestores da área da Saúde, como o secretário de Estado Nésio Fernandes, divulgou a divisão de cotas da vacina por município que serão usadas para imunizar essa faixa etária. 
De acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) à reportagem de A Gazeta, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis explicou que essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas aos idosos acima de 90 anos. As cotas referentes às segundas doses serão distribuídas posteriormente.
O município de Vila Velha é o que mais teve direito a cotas, com 2270 doses, seguido por Vitória, com 2057 doses, Serra, com 1353, e Cariacica, com 1361. Já o município com menos cotas é o de Divino de São Lourenço, com 15. Veja como fica a distribuição:
  • Afonso Cláudio - 189
  • Água Doce do Norte - 71
  • Águia Branca - 47
  • Alegre - 213
  • Alfredo Chaves - 98
  • Alto Rio Novo - 36
  • Anchieta - 134
  • Apiacá - 58
  • Aracruz - 337
  • Atílio Vivacqua - 63
  • Baixo Guandu - 212
  • Barra de São Francisco - 234
  • Boa Esperança - 75
  • Bom Jesus do Norte - 69
  • Brejetuba - 35
  • Cachoeiro de Itapemirim - 1030
  • Cariacica - 1361
  • Castelo - 260
  • Colatina - 660
  • Conceição da Barra - 116
  • Conceição do Castelo - 76
  • Divino de São Lourenço - 15
  • Domingos Martins -  185
  • Dores do Rio Preto - 28
  • Ecoporanga - 133
  • Fundão - 127
  • Governador Lindenberg - 67
  • Guaçuí - 202
  • Guarapari - 605
  • Ibatiba 124
  • Ibiraçu - 68
  • Ibitirama - 37
  • Iconha - 83
  • Irupi - 61
  • Itaguaçu - 122
  • Itapemirim - 153
  • Itarana - 82
  • Iúna - 118
  • Jaguaré - 100
  • Jerônimo Monteiro - 93
  • João Neiva - 110
  • Laranja da Terra - 77
  • Linhares - 586
  • Mantenópolis - 92
  • Marataízes - 200
  • Marechal Floriano - 79
  • Marilândia - 79
  • Mimoso do Sul - 161
  • Montanha - 119
  • Mucurici - 32
  • Muniz Freire - 94
  • Muqui - 103
  • Nova Venécia - 254
  • Pancas - 113
  • Pedro Canário - 86
  • Pinheiros - 128
  • Piúma - 95
  • Ponto Belo - 53
  • Presidente Kennedy - 50
  • Rio Bananal - 98
  • Rio Novo do Sul - 80
  • Santa Leopoldina - 75
  • Santa Maria de Jetibá - 151
  • Santa Teresa - 164
  • São Domingos do Norte - 48
  • São Gabriel da Palha - 179
  • São José do Calçado - 91
  • São Mateus - 463
  • São Roque do Canaã - 82
  • Serra - 1353
  • Sooretama - 81
  • Vargem Alta - 103
  • Venda Nova do Imigrante - 126
  • Viana - 226
  • Vila Pavão - 51
  • Vila Valério - 55
  • Vila Velha - 2270
  • Vitória - 2057
  • Total: 18041
O Espírito Santo completou, nessa terça-feira (2), 15 dias do início da imunização contra a Covid-19, com atendimento aos grupos prioritários conforme a disponibilização das doses pelo Ministério da Saúde.
Mas há um longo percurso pela frente para contemplar o público-alvo definido no Plano Nacional de Vacinação. Só na primeira fase, a estimativa seria atender 271 mil no Estado, porém ainda não há imunizantes disponíveis para todos. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja a ampliação da cobertura vacinal conforme a distribuição de doses é feita pelo governo federal.
Para esta semana há uma previsão de uma nova remessa da Coronavac que deverá atender 100% dos idosos com mais de 90 anos e 8% dos trabalhadores de saúde, alcançando 80% desses profissionais se somadas às vacinas que já foram aplicadas.

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