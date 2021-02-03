Sesa recebe novas denúncias sobre fura-fila na vacinação contra a Covid

Frasco de vacina: imunização contra a Covid-19 foi iniciada no dia 18 de janeiro no Espírito Santo

Nesses casos, as pessoas que teriam furado a fila para se vacinar, segundo os denunciantes, seriam servidores públicos de áreas administrativas e gestores municipais da área de administração da Saúde das cidades que já iniciaram a imunização contra a Covid-19.