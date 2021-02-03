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Coronavírus

Sesa recebe novas denúncias sobre fura-fila na vacinação contra a Covid

De acordo com o "Vacinômetro" do governo do Estado, 62.367 pessoas do público-alvo já receberam a primeira dose das vacinas disponibilizadas para o Espírito Santo

Publicado em 

03 fev 2021 às 15:34

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 15:34

O governador Renato Casagrande participara da vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica
Frasco de vacina: imunização contra a Covid-19 foi iniciada no dia 18 de janeiro no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
A Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu novas denúncias sobre pessoas que estariam furando a fila de vacinação contra a Covid-19. A ordem da campanha deve seguir a classificação dos grupos prioritários, que foram definidos nos planos nacional e estadual de imunização.
Desde o 16 de janeiro, a Ouvidoria Sesa recebeu 64 manifestações de denúncias relacionadas à campanha de vacinação estadual. De acordo com o "Vacinômetro" criado pelo governo do Estado, 62.367 pessoas do público-alvo receberam a primeira dose das  vacinas disponibilizadas para o Espírito Santo entre 18 de janeiro até a manhã desta quarta-feira (03).
De acordo com balanço do dia 28 de janeiro, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência investigava 34 denúncias de pessoas vacinadas que não fazem parte da primeira leva contemplada - profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus, indígenas, idosos e portadores de deficiência residentes em instituições de longa permanência. Seis dias depois, o número de queixas praticamente dobrou. 
Nesses casos, as pessoas que teriam furado a fila para se vacinar, segundo os denunciantes, seriam servidores públicos de áreas administrativas e gestores municipais da área de administração da Saúde das cidades que já iniciaram a imunização contra a Covid-19. 
Dados do Painel Covid-19, ferramenta do governo estadual  Crédito: Reprodução/Govero do Estado

PÚBLICO-ALVO

De acordo com o governo do Estado, o público-alvo dessa fase reúne mais de 435 mil pessoas. Na primeira etapa da campanha, o Espírito Santo teve como população-alvo:
  • Trabalhadores da saúde (42.273) que atuam na linha de frente do atendimento; 
  • Pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970);
  • Pessoas maiores de 18 anos com deficiência que vivem em residências inclusivas (210);
  • Indígenas aldeados (2.793).

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