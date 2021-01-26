ES cria "vacinômetro" para acompanhar imunizados contra a Covid-19

Até as 15h desta terça-feira (26), 21.744 mil pessoas do público-alvo foram vacinadas no Estado. Os municípios da Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 9.165 mil pessoas; nos municípios da Região Sul foram 5.352; nos municípios da Região Central foram 5.221 vacinados; e os municípios da Região Norte totalizaram 2.006 pessoas imunizadas.