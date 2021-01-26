O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que a partir desta terça-feira (26) o painel Covid-19 passa a mostrar em tempo real o número de vacinas contra o novo coronavírus recebidas pelo Estado, a quantidade distribuída e aplicada pelos municípios. Os dados são atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
ES cria vacinômetro para acompanhar imunizados contra a Covid-19
Até as 15h desta terça-feira (26), 21.744 mil pessoas do público-alvo foram vacinadas no Estado. Os municípios da Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 9.165 mil pessoas; nos municípios da Região Sul foram 5.352; nos municípios da Região Central foram 5.221 vacinados; e os municípios da Região Norte totalizaram 2.006 pessoas imunizadas.
Em uma transmissão ao vivo pela página pessoal do Facebook, Casagrande afirmou que a informação onde consta o número de pessoas vacinadas ainda é manual. "Ainda não há informações das vacinas distribuídas para cada cidade e cada grupo prioritário. A Sesa está recolhendo dos municípios", disse.
Às 18h40 desta terça-feira (26), o painel de vacinação já mostrava a quantidade de doses recebidas pelo Estado, a população do grupo prioritário, o total de doses distribuídas na fase 1 e a porcentagem da cobertura dos grupos prioritários, também na fase 1 de vacinação. Para acessar o "vacinômetro", clique aqui.