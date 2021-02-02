Covid-19: confira os municípios com mais pessoas vacinadas no ES

A cidade com o maior percentual de cobertura, ou seja, com o maior número de vacinados contra a Covid-19 no Espírito Santo é Aracruz, que marca 88% do grupo prioritário, na fase 1 da vacinação. Lá se encontram as aldeias indígenas, onde foram imunizados 2.793 pessoas. Na sequência estão Jerônimo Monteiro (77%), Guarapari (77%) e Vila Velha (77%), todas em segundo lugar.

Em terceiro lugar, todas com cobertura de 76%, estão as seguintes cidades: Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Colatina, Vitória, Cariacica, Linhares e São Mateus.

As informações são do Vacinômetro, do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que indica que já foram distribuídas 91.962 doses para os municípios capixabas.

Vitória está entre as cidades com a maior população de grupos prioritários a ser vacinada, 21.369 pessoas. Também foi a cidade que recebeu o maior número de doses (16.294). Sua cobertura vacinal é de 76%. É ainda a cidade com mais pessoas que ainda faltam ser vacinadas nessa primeira fase: 5.075.

Há duas semanas, o Espírito Santo iniciava a campanha de vacinação contra a Covid-19, após receber 153.020 doses. Dois lotes foram do imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac; e outra era a vacina Oxford, produzido pela Fiocruz com o laboratório AstraZeneca.

Nesta primeira fase vão ser vacinados profissionais de saúde, indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência.