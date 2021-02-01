Covid-19: vacinação em postos de saúde do ES pode começar até abril

A vacinação para a população em geral ainda não tem data certa para começar, mas de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a expectativa é que a imunização nos postos de saúde comece a partir de abril, para os grupos prioritários que ainda não foram contemplados.

Em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (1), o secretário afirma que, ao longo de fevereiro deve ocorrer vacinação da população idosa começando pelos que têm mais de 90 anos e, a partir disso, passarão a ser vacinadas as pessoas com mais de 80, depois as com mais de 70 anos e, por fim, maiores de 60 anos de idade.

"Após isso, provavelmente, e dependendo da quantidade de doses que chegar, será aberta a ampla vacinação. Até abril, deve se iniciar (a vacinação nos postos) de acordo com as previsões. Caso o governo do Estado do Espírito Santo materialize as compras independentes, teremos condições de antecipar vacinação de outros grupos", completou.

NOVAS DOSES DA CORONAVAC DEVEM CHEGAR ESTA SEMANA

O Espírito Santo deve receber ainda nesta semana um novo lote de Coronavac , a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A informação também foi confirmada pelo secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, durante a coletiva de imprensa desta segunda (1).

Os compostos da Coronavac começaram a chegar no dia 18 de janeiro, data em que a campanha de vacinação foi iniciada no Estado. As 117mil doses são destinadas a profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, indígenas, idosos e deficientes que vivem em casas de longa permanência.

Já da vacina da Oxford/Astrazeneca - 35.500 doses - foram enviadas pelo governo federal ao Espírito Santo no domingo (24). A fórmula está sendo aplicada em 33.858 profissionais que atuam na saúde pública. "Estamos aguardando definição do Ministério da Saúde, que tem previsto prazo de até 12 semanas de aplicação da segunda dose da vacina de Oxford. Não há nenhuma apreensão da nossa parte neste momento", falou o secretário sobre a chegada do próximo lote de imunizantes da Astrazeneca ao Estado.

Embora tenham sido fabricadas por laboratórios diferentes, as duas vacinas tiveram o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , ou seja, ambas são seguras e, de fato, imunizam os vacinados, impedindo que desenvolvam a forma grave da Covid-19.

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