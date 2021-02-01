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Imunização

Vila Velha abre cadastro on-line para vacinação contra a Covid-19

Segundo a prefeitura, o pré-cadastro servirá para acelerar o processo de vacinação contra o coronavírus quando mais doses de imunizantes forem disponibilizadas

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:38

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:38
Vila Velha lança cadastro on-line de vacinação
Vila Velha lança cadastro on-line de vacinação Crédito: Adessandro Reis/PMVV
Vila Velha abre cadastro on-line para vacinação contra a Covid-19
Vila Velha iniciou um pré-cadastro on-line para organizar a vacinação contra a Covid-19 na cidade. O formulário deve ser preenchido pelos moradores do município no site da prefeitura com nome, telefone, endereço, documentos pessoais e grupo de vacinação.
Além de formar um cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), as informações vão auxiliar no processo de vacinação contra a Covid-19, à medida que novas doses de imunizantes forem enviadas ao município pelo governo do Estado.
Com isso, por exemplo, os idosos com mobilidade reduzida, ainda que não estejam em instituições de longa permanência, poderão ser imunizados em casa a partir dos dados disponibilizados no cadastro virtual.
Segundo a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, com a ficha cadastral, os moradores poderão - futuramente - agendar os serviços de saúde, sem precisar se deslocar até as unidades.
“Essa é mais uma ferramenta que irá fortalecer o SUS no município de Vila Velha. Com ela, será possível dar celeridade nos atendimentos”, disse.
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
ES imuniza população com vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca Crédito: Fernando Madeira

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Espírito Santo recebeu no dia 18 de janeiro as primeiras doses da vacina contra o novo Coronavírus, dando início à campanha de vacinação no Estado no público-alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) na primeira etapa da fase 1. Estão sendo aplicadas doses da Coronavac e da vacina de Oxford. 
No primeiro momento, as vacinas vão atender aproximadamente 37,75% dos trabalhadores da saúde, com prioridade para os que estão na linha de frente de combate à Covid-19.
Estão incluídos idosos com mais de 60 anos em Instituições de Longa Permanência (institucionalizados), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas e indígenas aldeados.
  • 1ª ETAPA DA FASE 1

    • Trabalhadores da saúde;
    • Idosos com mais de 60 anos em Instituições de Longa Permanência (institucionalizados);
    • Pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas;
    • Indígenas aldeados.

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