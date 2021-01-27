Vacina contra Covid-19 de Oxford/Astrazeneca ´aplicada em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Vila Velha prevê até demissão para punir servidor que furar fila da vacina

Prefeitura de Vila Velha publicou, nesta quarta-feira (27), uma portaria definindo que o servidor municipal da Saúde pode ser demitido se furar a fila da vacina contra a Covid-19

A portaria é assinada pela secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, e pelo secretário municipal de Controle e Transparência, Otávio Júnior Rodrigues Postay.

As novas regras ainda determinam que o profissional da Saúde pode ser demitido ou suspenso caso haja a aplicação da vacina em um usuário do SUS que não esteja enquadrado no grupo prioritário.

Segundo a prefeitura, o cometimento dessa falta funcional implicará em abertura de processo administrativo disciplinar contra o profissional do SUS que aplicou a vacina, sendo punível com a suspensão ou demissão do cargo em que ocupa, ressalvado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Se essa aplicação ocorrer por negligência do servidor, o profissional pode ser suspenso em 180 dias.

Os usuários do SUS que estiverem fora do grupo prioritário ou receberem a vacina contra a Covid-19 fora da ordem do calendário de vacinação estarão sujeitos à responsabilização cível e penal dos órgãos competentes.

Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde vai destinar um supervisor técnico para todos os locais de vacinação para ser responsável pelo controle e segurança à imunização, com o objetivo de sanar dúvidas dos profissionais do SUS e observar se os imunizantes estão sendo destinados ao público correto, conforme definido pelo Ministério da Saúde e pela Sesa.