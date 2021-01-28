Tira-dúvidas sobre a vacina de Oxford, aplicada em equipes de saúde no ES

Como com outras vacinas, a administração da vacina deve ser postergada em indivíduos que estejam sofrendo de uma enfermidade febril aguda grave. No entanto, a presença de uma infecção menor, como um resfriado e/ou febre de baixo grau não deve retardar a vacinação. Como com outras injeções intramusculares, a vacina deve ser administrada com cautela a indivíduos com trombocitopenia, qualquer distúrbio da coagulação ou a pessoas em terapia anticoagulante, uma vez que pode ocorrer sangramento e hematoma após uma administração intramuscular nesses indivíduos. Para essas pessoas, a orientação é consultar o médico para avaliar benefícios e riscos potenciais do uso.