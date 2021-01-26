O governo do Estado estuda a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19Covid-19 para profissionais de saúde. Conforme explicou Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, a medida seria válida para trabalhadores interessados em atuar na saúde pública.
Segundo a Sesa, ao todo, 124.416 trabalhadores da saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Durante entrevista concedida nesta terça-feira (26), Nésio informou que o Estado já recebeu as doses destinadas para este grupo.
Governo do ES estuda obrigatoriedade da vacina para profissionais de saúde
"Estamos avaliando não a obrigatoriedade da vacinação, mas avaliamos a possibilidade de exigir que as pessoas para trabalhar saúde pública capixaba, aquelas as quais já tenham sido disponibilizadas a vacina, devam comprovar a sua vacinação. Entendemos que as vacinas devem ser aplicadas em todos que atuam na saúde, em especial, aqueles que atuam na saúde pública. Nos próximos dias anunciaremos no que diz respeito à exigência da vacinação no Espírito Santo", afirmou.
DECISÃO DO STF
Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a vacina contra o coronavírus deve ser obrigatória e que Estados, Distrito Federal e municípios têm autonomia para estabelecer regras para a imunização. Ficou definido que a vacinação obrigatória não significa vacinação forçada contra a Covid, mas que sanções podem ser estabelecidas contra quem não se imunizar.