Governo do ES estuda obrigatoriedade da vacina para profissionais de saúde

"Estamos avaliando não a obrigatoriedade da vacinação, mas avaliamos a possibilidade de exigir que as pessoas para trabalhar saúde pública capixaba, aquelas as quais já tenham sido disponibilizadas a vacina, devam comprovar a sua vacinação. Entendemos que as vacinas devem ser aplicadas em todos que atuam na saúde, em especial, aqueles que atuam na saúde pública. Nos próximos dias anunciaremos no que diz respeito à exigência da vacinação no Espírito Santo", afirmou.