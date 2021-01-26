Coronavírus: ES registra 5.747 mortes e passa de 288 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.155 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta terça-feira (26).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.747 mortes provocadas pela doença e 288.360 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.473. Em seguida, aparecem Serra (35.715), Vitória (32.120) e Cariacica (23.346).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.810 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.278.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 269.532. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 872 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.