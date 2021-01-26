Coronavírus: ES registra 5.747 mortes e passa de 288 mil casos

Coronavírus Crédito: rawpixel.com/Freepik

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.747 mortes provocadas pela doença e 288.360 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.473. Em seguida, aparecem Serra (35.715), Vitória (32.120) e Cariacica (23.346).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.810 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.278.