"Renasci", diz empresário, que venceu a Covid, após 83 dias no hospital

Chico Lins abriu os braços na saída do hospital, depois de 83 dias de internação Crédito: Mônica Zorzanelli

"Hoje é um dia de gratidão e renascimento", disse o empresário Chico Lins, 64 anos, nesta segunda-feira (25), ao ter alta do Hospital Meridional, onde ficou internado por quase 90 dias para tratamento das complicações da Covid-19. Como forma de agradecimento, o empresário ofereceu um café da manhã a equipe médica do hospital, amigos e familiares que acompanharam e torceram pela sua recuperação. "Bati na trave. E graças a Deus, o gol não valeu", disse, muito emocionado.

O empresário Chico Lins e a equipe do hospital Meridional: 83 dias de internação para tratamento da Covid Crédito: Mônica Zorzanelli

Quase 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, atuaram na reabilitação do empresário durante o seu período no hospital. "Nesses quase 3 meses, eu fiz amigos e vi como o trabalho de cada de um de vocês é importante", disse Chico, ao som de "Nossa Senhora", de Roberto Carlos. Cada um foi presenteado por uma arte assinada pela nossa fotógrafa Mônica Zorzanelli. Os enfermeiros receberam uma folha bordada com a palavra "Gratidão" e os médicos ganharam a folha bordada com a palavra Vida.

TRATAMENTO

Chico Lins e o diretor clínico do Hospital Meridional, Marcus Vinicius Albernaz Leitão Crédito: Mônica Zorzanelli

Sob aplausos, o diretor clínico do hospital, Dr. Marcus Albernaz Leitão, fez um discurso de despedida ao paciente, em nome da equipe. "A sua alta hospital, Chico, representa a cura e a esperança de dias de dias melhores com a chegada da vacina. Saiba que você deixa grandes amigos no hospital", disse o médico, que acompanhou toda a evolução do paciente. "Passamos por momentos muito difíceis, mas conseguimos", comemorou Marcus.

Café da manhã da Gratidão, oferecido por Chico Lins, a funcionários do Hospital Meridional. Tudo foi preparado em porções individuais pela chef Maria Teresa Aragão Crédito: Mônica Zorzanelli

A cerimônia contou ainda com a presença do presidente do Grupo Meridional, Antônio Benjamin, os amigos Lelo Coimbra, Paulo Paganucci, Maita Mota, Elissa Ammar, Maurício Frota, Solange Miranda, José Luiz Kfuri e Patrick Canal e os filhos do empresário, Pablo e Bruno. Outros amigos e familiares acompanharam o momento por uma transmissão via Youtube.