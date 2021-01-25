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Renata Rasseli

"O Centro de Vitória me encanta", diz ator da novela "A Força do Querer"

O ator Silvero Pereira, que está no ar na reprise da novela global como o travesti Nonato, está passando uma temporada na cidade, a convite da atriz Aidê Malanquini, para dirigir o espetáculo teatral "Temos Carne de Rã", aprovado pela Secult

Públicado em 

25 jan 2021 às 18:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Silvero Pereira, ator
Silvero Pereira:  no nosso Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Luara Monteiro
No ar na Rede Globo na reprise da novela das 9, "A Força do Querer", como o travesti Nonato/Elis Miranda, o ator Silvero Pereira, 38 anos, passa uma temporada no Centro de Vitória e faz elogios à Capital do Espírito Santo. "Acho Vitória linda, com forte referências históricas através dos monumentos, das arquiteturas. O Centro da cidade é o lugar que mais me encanta, principalmente pelos prédios e praças como a Catedral, o Teatro Carlos Gomes, Sesc Glória e Sônia Cabral", que está na direção da peça "Temos Carne de Rã", da atriz Aidê Malanquini, aprovada no edital da Secult e Lei Aldir Blanc, em parceria com a diretora gaúcha Jezebel De Carli. 
"Essa é minha quarta vez em Vitória. Dessa vez vim a convite da atriz capixaba Aidê Malanquini para dirigir um espetáculo teatral ao lado de minha parceira gaúcha Jezebel De Carli. Ficarei alguns períodos na capital capixaba até a criação e estreia desse espetáculo."
Silvero Pereira - Ator
Jezebel De Carli, Aidê Malanquini e Silvero Pereira
Jezebel De Carli, Aidê Malanquini e Silvero Pereira: equipe do projeto "Temos Carne de Rã"  Crédito: Luara Monteiro
O ator coleciona amigos na cidade. "Vitória é muito acolhedora e estreito laços afetivos. O Festival de Teatro e o Festival de Cinema de Vitória foram fundamentais para essa minha relação com a cidade e fazer amigos por aqui", diz o ator, que está hospedado no Alice Vitória Hotel, no Centro da Capital.
"A quarentena foi um período de reflexão, avaliação sobre nós, sociedade e meio ambiente. Passei bastante tempo produzindo em casa, mas agora, com a flexibilização e as medidas de segurança e consciência dessas medidas já me sinto mais seguro para viajar e trabalhar. reflexão, avaliação sobre nós indivíduos , sociedade e meio ambiente."
Silvero Pereira - Ator

CARREIRA

Silvero Pereira viveu Nonato/Elis Miranda na novela
Silvero Pereira viveu o Crédito: Divulgação
Silvero começou a carreira no teatro, aos 17 anos, e foi durante a apresentação da peça "BR-Trans" no Rio de Janeiro, que  Glória Perez o convidou para participar da novela das das nove, "A Força do Querer" (2017), que está sendo reprisada na Globo. Por esse trabalho, foi indicado na 22ª edição do Melhores do Ano na categoria melhor ator revelação.
"Elis Miranda/Nonato foi o papel que me apresentou nacionalmente e por isso é expressivo na minha carreira. Após a novela, recebi muitos convites para cinema e streaming. Entre eles surgiu outro importantíssimo papel, o Lunga no longa Bacurau."
Silvero Pereira - Ator
Em 2019, viveu o Lunga no filme "Bacurau", que  quebrou as redes sociais durante sua exibição na Tela Quente. O longa, que conta a história de um povoado do sertão de Pernambuco que desaparece misteriosamente do mapa, foi o assunto mais comentado na época. 
"Estou acompanhando a reprise da novela pelas redes sociais. Meus seguidores sempre me alertam sobre as cenas exibidas e demonstram carinho com a personagem. Isso é maravilhoso!"
Silvero Pereira - Ator

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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