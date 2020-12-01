Silvero Pereira lembra preconceito por ser gay: 'Vontade de ser pai'

O ator Silvero Pereira Crédito: Globo/João Cotta

O ator Silvero Pereira , 38, que atualmente pode ser visto na novela "A Força do Querer" ( Globo ), revela que uma de suas grandes vontades é a de se tornar pai. Solteiro, ele conta, porém, que pretende trabalhar muito ainda antes de dar esse passo importante na vida.

"Tenho muita vontade de ser pai, mas, no momento, estou cheio de trabalhos que exigem viagens e isso me deixa inseguro com a responsabilidade de uma criança. Tenho quatro sobrinhos e venho me dedicando a cuidar do futuro deles", disse ele em entrevista ao GShow.

Na pandemia, o ator produziu peças de teatro pela internet, filmou um longa inteiramente gravado sem contato físico e um outro trabalho audiovisual no Ceará.

Porém, nem sempre ele teve sorte de poder trabalhar como queria. O artista revela que sofreu preconceito por ser gay e que perdeu algumas oportunidades em dramaturgia.

"Acho que quando se é um ator nordestino e assumidamente LGBTQIA+, na vida e nas redes sociais, o mercado de trabalho ainda tende a imprimir um estereótipo. Portanto, aconteceu sim, de sofrer preconceito por não me acharem um ator capaz de algo fora de sua realidade."

Em fevereiro de 2019, o cearense divulgou o clipe de sua primeira música chamada "Vem", recheado de cenas sensuais e de homenagens à terra natal. Ao F5, com exclusividade, ele afirmou que sua carreira no teatro o ajudou a compor as imagens. "Daí as cenas de teatro, festa, romance, banheiro, sedução, sol, praia e Carnaval."

Silvero Pereira é um dos nomes do cenário artístico que faz questão de levantar bandeiras. "É de extrema importância que a gente continue demarcando o território de liberdade e respeito e acredito que a arte seja nossa maior e mais potente arma no cenário atual brasileiro", contou, na época.