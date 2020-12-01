Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Força, Claudia!

Claudia Rodrigues é internada em São Paulo após passar mal

Claudia passou mal na noite de domingo (29) e, por perigo de contrair o coronavírus, teve de vir do Rio de Janeiro para São Paulo com a sua assessora de carro
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:02

A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial
A atriz Claudia Rodrigues, 50, foi internada nesta segunda-feira (30) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi dada pelo programa da Band Melhor da Tarde e confirmada pela assessora pessoal de Claudia à atração.
Segundo o programa, Claudia passou mal na noite de domingo (29) e, por perigo de contrair o coronavírus, teve de vir do Rio de Janeiro para São Paulo com a sua assessora de carro.
Mesmo assim, antes disso ela conseguiu ir votar normalmente no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde não foi informado nem mesmo pelo hospital, mas, segundo o programa da Band, seria delicado.
No início de 2020, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.
Em julho de 2020, ela voltou a ser internada em decorrência de uma esclerose múltipla que a acomete há 20 anos.

Foi em 2000 que a atriz recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro, que morreu aos 92 anos em maio de 2019.
Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco nos Estados Unidos que afirma ter sido fundamental para que o seu quadro de saúde melhorasse. Em outras entrevistas, a atriz e humorista contou que o humor a ajuda a enfrentar a esclerose. "Sempre fiz graça com tudo...eu podia estar na merda, e eu fazia graça."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados