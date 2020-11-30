Após romper com a Universal, Andressa Urach diz que sua fé se mantém 'inabalável'

A ex-modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial

A modelo Andressa Urach falou em entrevista ao jornal O Dia neste sábado, 28, que sua fé cristã continua inabalável mesmo após romper com a Igreja Universal.

"A igreja digo não somente a minha, mas todas, são feitas por homens, por isso elas tem defeitos, erros e temos de aprender a separar a igreja dos homens e a igreja de Deus", disse.

"Acho importante que todos possam entender que a minha relação com a igreja, com a instituição, é uma coisa. A minha fé é outra coisa. Minha fé continua inabalável", explicou.

Recentemente, ela criticou o templo de Edir Macedo pelo Instagram. "Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus? Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão que doei nesses últimos anos", escreveu a modelo.

Em seguida, continuou: "Fora o meu amor e tempo que dediquei como todos sabem e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno".

O Estadão buscou contato com a Record TV a respeito da demissão citada por Andressa Urach e com a Igreja Universal a respeito das críticas, mas não obteve retorno.

SEXO

Também em entrevista ao O Dia, Andressa Urach afirmou que relações sexuais devem acontecer dentro da própria fé, mas não julga quem pensa diferente.