AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Após romper com a Universal, Andressa Urach diz que sua fé se mantém 'inabalável'

Ex-participante de A Fazenda criticou recentemente a igreja de Edir Macedo; modelo também expõe sua visão sobre sexo e fé

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:29
A ex-modelo Andressa Urach
A ex-modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
A modelo Andressa Urach falou em entrevista ao jornal O Dia neste sábado, 28, que sua fé cristã continua inabalável mesmo após romper com a Igreja Universal.
"A igreja digo não somente a minha, mas todas, são feitas por homens, por isso elas tem defeitos, erros e temos de aprender a separar a igreja dos homens e a igreja de Deus", disse.
"Acho importante que todos possam entender que a minha relação com a igreja, com a instituição, é uma coisa. A minha fé é outra coisa. Minha fé continua inabalável", explicou.

Veja Também

Andressa Urach pede sugestão de nova igreja para conhecer após decepção com a Universal

Andressa Urach: "Doei Porsche, joias e bolsas Chanel para a igreja"

Andressa Urach remove cicatriz no bumbum deixada por hidrogel

Recentemente, ela criticou o templo de Edir Macedo pelo Instagram. "Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus? Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão que doei nesses últimos anos", escreveu a modelo.
Em seguida, continuou: "Fora o meu amor e tempo que dediquei como todos sabem e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno".
O Estadão buscou contato com a Record TV a respeito da demissão citada por Andressa Urach e com a Igreja Universal a respeito das críticas, mas não obteve retorno.

SEXO

Também em entrevista ao O Dia, Andressa Urach afirmou que relações sexuais devem acontecer dentro da própria fé, mas não julga quem pensa diferente.
"Hoje eu entendo que não posso ir além do que eu acredito. Isso faz parte da evolução. A nossa fé nos transforma e essa transformação nos faz pessoas melhores, e como uma pessoa melhor eu prefiro não julgar nenhuma decisão do próximo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulheres são detidas com 57 itens furtados de farmácia em Cariacica
Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços diferentes?
Imagem de destaque
Ataque a tiros mata jovem e deixa homem ferido na Praia de Manguinhos, na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados