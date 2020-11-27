Andressa Urach: 'Doei Porsche, joias e bolsas Chanel para a igreja'

Andressa ainda fez um levantamento sobre o valor que ela teria doado e corrigiu a informação anterior que havia sido divulgada, de que os bens totalizariam cerca de R$ 1,5 milhão. "Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é R$ 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos", corrigiu.