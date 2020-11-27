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Mais de R$ 2 milhões

Andressa Urach: 'Doei Porsche, joias e bolsas Chanel para a igreja'

Ex-vice-Miss Bumbum, que recentemente anunciou saída da igreja evangélica, disse que doou mais de R$ 2 milhões em bens materiais em nome de Deus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 10:19

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:19

A modelo Andressa Urach
A modelo Andressa Urach Crédito: Roque Rodrigues/Studio Models Oficial
Andressa Urach tem usado de sua influência nas últimas semanas para falar do arrependimento em ter doado grande parte de seus ganhos à igreja. Recentemente, decidiu abrir o coração sobre os bens materiais de que abriu mão em nome de Deus e revelou que repassou de carros de luxo a bolsas de grife. 
"Olha, sabe qual é o pior? Eu tive que financiar um carro em 60 vezes porque nem carro eu tenho mais. Eu doei todos para a igreja, a minha Porsche Cayenne, a Land Rover, todos gente", disse a ex-vice-Miss Bumbum em entrevista ao colunista Leo Dias. "Eu doei todos os meus carros, as joias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja.", reiterou. 

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Andressa ainda fez um levantamento sobre o valor que ela teria doado e corrigiu a informação anterior que havia sido divulgada, de que os bens totalizariam cerca de R$ 1,5 milhão. "Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é R$ 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos", corrigiu. 

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