Andressa Urach: 'Doei Porsche, joias e bolsas Chanel para a igreja'

Andressa Urach tem usado de sua influência nas últimas semanas para falar do arrependimento em ter doado grande parte de seus ganhos à igreja. Recentemente, decidiu abrir o coração sobre os bens materiais de que abriu mão em nome de Deus e revelou que repassou de carros de luxo a bolsas de grife.
"Olha, sabe qual é o pior? Eu tive que financiar um carro em 60 vezes porque nem carro eu tenho mais. Eu doei todos para a igreja, a minha Porsche Cayenne, a Land Rover, todos gente", disse a ex-vice-Miss Bumbum em entrevista ao colunista Leo Dias. "Eu doei todos os meus carros, as joias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja.", reiterou.
Andressa ainda fez um levantamento sobre o valor que ela teria doado e corrigiu a informação anterior que havia sido divulgada, de que os bens totalizariam cerca de R$ 1,5 milhão. "Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é R$ 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos", corrigiu.