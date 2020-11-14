Andressa Urach rompe com Igreja Universal: 'levaram tudo que eu tinha'

Andressa Urach usou seu Instagram nesta sexta-feira, 13, para criticar a igreja da qual fez parte nos últimos tempos. "Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus... Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão que doei nesses últimos anos", escreveu a modelo.