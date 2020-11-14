Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Andressa Urach rompe com Igreja Universal: 'levaram tudo que eu tinha'

Modelo falou sobre sua mudança de postura em relação à religião

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 10:32
A modelo Andressa Urach
A modelo Andressa Urach Crédito: Roque Rodrigues/Studio Models Oficial
Andressa Urach usou seu Instagram nesta sexta-feira, 13, para criticar a igreja da qual fez parte nos últimos tempos. "Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus... Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão que doei nesses últimos anos", escreveu a modelo.
Em seguida, continuou: "Fora o meu amor e tempo que dediquei como todos sabem e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno".
O Estadão buscou contato com a Record TV e com a Igreja Universal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Andressa Urach diz que perdoou homem que a estuprou aos seis anos

Andressa Urach desiste de ser pastora e volta a trabalhar como modelo

De look novo, Andressa Urach adota postura liberal e critica evangélicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados