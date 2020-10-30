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Andressa Urach desiste de ser pastora e volta a trabalhar como modelo

Ex-vice Miss Bumbum fez um longo desabafo no Instagram. Ela diz que voltou com os tratamentos para Boderline e que amaria participar do Big Brother Brasil 21

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 09:08
Andressa Urach em nova versão após deixar a igreja
Andressa Urach em nova versão após deixar a igreja Crédito: Instagram/@andressaurachoficial/@roque_rodriguess
Andressa Urach voltou a trabalhar como modelo. O retorno aconteceu nesta quarta-feira (28) após a ex-vice Miss Bumbum anunciar que desistiu de ser pastora. Com a saída, ela pede à igreja tudo que ela doou de volta.
"Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça", disse à modelo numa publicação de desabafo sobre sua situação na madrugada desta sexta-feira (30).
Por falar em publicação, Urach apagou várias fotos antigas de seu Instagram e apresentou novas imagens onde aparece com abelos longos e unhas postiças. No post da madrugada desta sexta-feira (30), a modelo contou o motivo da mudança.
"Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse 'demônios' por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia", desabafou.
"Estou voltando aos meus tratamentos psiquiátricos, pois sou uma boderline controlada. Enquanto estava na igreja estava tudo sobre controle, mas agora que não estou mais indo na igreja, voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira. E preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva!", disse em outro trecho.
Ver essa foto no Instagram

Gente eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande,que literalmente rasgou meu coração, não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu cmg nesses últimos anos vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia. Mas graças a Deus no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus évivo. Hoje como todos sabem tenho contrato com a Record aqui no Rio Grande do Sul e dependo financeiramente do meu salário e o mesmo vai até março do próximo ano. (Se eles não me demitirem até lá), como já fizeram da outra vez que estava em São Paulo quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho. A questão em pauta é... amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que uma vez afastado ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Então não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era. Estou voltando aos meus tratamentos psiquiátricos, pois sou uma boderline controlada. Enquanto estava na igreja estava tudo sobre controle, mas agora que não estou mais indo na igreja, voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira. E preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva! Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça. Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu, estava em uma fase muito frágil e ainda estou,então vou voltar aos meus tratamentos

Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial) em

FÃS ANIMADOS

A notícia de saída da igreja deixou muitos fãs animados com uma possível volta à sua versão antes da conversão. O assunto tomou conta do Twitter.
Mas Urach garante que continua cristã: "A questão em pauta é... amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que uma vez afastado ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Então não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era", disse na publicação.
"Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu, estava em uma fase muito frágil e ainda estou,então vou voltar aos meus tratamentos", finalizou.

BBB 21

Em meio ao turbilhão, outro assunto envolveu o nome de Andressa: um possível convite para o BBB21. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a loira negou o recebimento, mas não escondeu o interesse.
"Boninho não me convidou, não sei de onde tiraram isso. Amo reality, amaria participar para as pessoas acompanharem minha nova fase. Mas nem existiu o convite".

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RELIGIOSOS NÃO CURTIRAM

A nova versão de Urach foi condenada por alguns religiosos. A modelo frisou que segue contratada da Record de Porto Alegre e à frente do quadro Eu Sobrevivi.
No final de semana, Andressa replicou as críticas de religiosos que alfinetaram e duvidaram de sua fé. "Pecados são os maus olhos, os julgamentos, as palavras maldosas que saem das bocas das pessoas. Então, meu querido irmão, sabe por que muitas pessoas saem das igrejas? Porque dentro da igreja estão os piores demônios. Aqueles que se dizem de Jesus, mas que são os primeiros a levarem as pessoas para o fundo do poço. Cuide da sua vida, meu irmão", declarou.

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