Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abriu o coração!

Urach revela estupro na infância e fala de menina de 10 anos grávida no ES

Ex-Miss Bumbum criticou extremistas que tentaram impedir aborto e abriu o coração sobre abusos sexuais que também sofreu quando era nova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 08:10

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:10

A modelo Andressa Urach
A modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach decidiu ir às redes sociais para se pronunciar sobre o caso da menina de 10 anos de idade que ficou grávida em São Mateus, no Espírito Santo, após recorrentes abusos sexuais. O tio foi preso e confessou o crime. A vítima afirma que era molestada desde os seis anos
Em seu feed do Instagram, Urach postou uma foto em que aparece grávida aos 17 anos e revelou que, assim como a capixaba, foi abusada dos 6 aos 8 anos. Além disso, a ex-Miss Bumbum aproveitou a oportunidade para criticar extremistas que foram à porta do hospital para impedir o aborto da criança. 
"O Brasil registra 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos estupradas, segundo informações coletadas no SUS. Eu poderia estar nesses índices. Nas fotos, aos meus 17 anos, eu estava feliz curtindo a minha gravidez. Poderia ter sido muito diferente se eu tivesse um organismo mais precoce. Dos 6 aos 8 anos fui abusada sexualmente, só não engravidei porque ainda não tinha meu sistema reprodutor formado", começou. 
E continuou: "Eu ainda era uma menina quando engravidei do Arthur, mas o grande diferencial é que eu queria muito aquele filho e a concepção dele foi planejada. Toda mulher tem o direito de decidir o que quer para o seu futuro e para o seu corpo. Me preocupa muito o fato dos extremistas terem se posicionado contrários ao aborto da garotinha do Espírito Santo. Não os chamo de religiosos, como o restante da mídia vem fazendo, porque isso nada tem a ver com religião e esse tipo de cristianismo que professam não me representa. Não digo isso pra defender ou atacar a legalização do aborto, mas a pauta que levanto aqui é sobre o cuidado que o Estado deveria ter com essa menina". 
Andressa também lamentou a falta de empatia da sociedade: "Ela, assim como eu, não devia sequer ter noção do abuso a que era submetida. Esses números realmente assustam. Mas, o que mais me deixa indignada é ver a reação descabida de um grupo de pessoas que não é capaz de sentir a dor que essa menina vai carregar pelos próximos anos. A empatia é coisa rara nessa sociedade líquida em que vivemos". 

Veja Também

Fontenelle detona Felipe Neto e Whindersson após ajuda a menina estuprada

'Fanatismo religioso mata', diz a cantora gospel Priscilla Alcântara sobre caso de estupro

Whindersson Nunes oferece ajuda psicológica para menina vítima de estupro no ES

E finalizou: "Não vou me estender mais. Só precisava falar que eu também fui uma vítima, e tal qual essa menina, não merecia viver tamanha atrocidade. Tenhamos o mínimo de compaixão. Oremos". 
Ver essa foto no Instagram

O Brasil registra 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos estupradas, segundo informações coletadas no SUS. ? Eu poderia estar nesses índices. . Nas fotos, aos meus 17 anos, eu estava feliz curtindo a minha gravidez. Poderia ter sido muito diferente se eu tivesse um organismo mais precoce. Dos 6 aos 8 anos fui abusada sexualmente, só não engravidei porque ainda não tinha meu sistema reprodutor formado. . Eu ainda era uma menina quando engravidei do Arthur, mas o grande diferencial é que eu queria muito aquele filho e a concepção dele foi planejada. Toda mulher tem o direito de decidir o que quer para o seu futuro e para o seu corpo. . Me preocupa muito o fato dos extremistas terem se posicionado contrários ao aborto da garotinha do Espírito Santo. Não os chamo de religiosos, como o restante da mídia vem fazendo, porque isso nada tem a ver com religião e esse tipo de cristianismo que professam não me representa. Não digo isso pra defender ou atacar a legalização do aborto, mas a pauta que levanto aqui é sobre o cuidado que o Estado deveria ter com essa menina. . Ela, assim como eu, não devia sequer ter noção do abuso a que era submetida. Esses números realmente assustam. Mas, o que mais me deixa indignada é ver a reação descabida de um grupo de pessoas que não é capaz de sentir a dor que essa menina vai carregar pelos próximos anos. A empatia é coisa rara nessa sociedade líquida em que vivemos. . Não vou me estender mais. Só precisava falar que eu também fui uma vítima, e tal qual essa menina, não merecia viver tamanha atrocidade. Tenhamos o mínimo de compaixão. Oremos. . Amanhã vou falar sobre o perdão que foi tão necessário para que eu pudesse seguir em frente.

Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados