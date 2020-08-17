Whindersson Nunes oferece ajuda psicológica para menina vítima de estupro no ES

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Na publicação, o humorista disse estar preocupado com a repercussão do caso e com os comentários feitos na internet sobre o procedimento realizado na menina para interromper a gravidez. A terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades q essa criança vai ouvir no decorrer da vida, escreveu.

A terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades q essa criança vai ouvir no decorrer da vida. Alguém da família entre em contato, quero ajudar com toda assistência piscologica até os 18 anos — Whindersson ? (@whindersson) August 16, 2020

O humorista ainda pediu que algum familiar faça contato com ele, para que seja ofertada toda assistência psicológica até que a menina complete 18 anos de idade.

Em outra publicação, Whindersson seguiu falando do assunto: É uma situação que nem consigo falar 'e se fosse sua filha' pq ninguém merece isso, ninguém, nem pai, nem mãe, nem vc, principalmente essa criança, tudo nessa história tão horrível, 10 anos, meu Deus do céu, comentou.

REPERCUSSÃO

Além de Whindersson Nunes, outros famosos, como Felipe Neto e Bruna Marquezine, também usaram as redes sociais para comentar o caso, envolvendo a criança que engravidou após ser vítima de estupro no Espírito Santo. Em uma das publicações, Neto se ofereceu para pagar os estudos da menina.

Não consigo parar de pensar na menina.



Alguém da família, por favor, entre em contato pelo email da minha bio. Eu me disponho a arcar com tds os custos de educação dela até o fim da faculdade.



Num mundo de injustiças e desigualdades, q ela possa receber a melhor arma possível. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) August 17, 2020

Já a atriz Bruna Marquezine, que inclusive compartilhou uma publicação de Felipe Neto, expressou sua revolta com o crime. Estamos falando de uma criança de 10 anos. Isso não é ser pró-vida, isso é ser ignorante, limitado e CRUEL", escreveu.

E não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo a prisão do monstro criminoso que estuprou a sobrinha e está foragido. A religiosidade é uma doença. Estamos falando de um CRIANÇA DE 10 ANOS. Isso não é ser pró-vida, isso é ser ignorante, limitado e CRUEL. https://t.co/KVcnOxxoKw — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) August 16, 2020

PROCEDIMENTO NO RECIFE

A menina de 10 anos que foi vítima de estupro praticado, segundo a polícia pelo próprio tio, deixou o Espírito Santo na manhã deste domingo (16), para realizar o aborto em um hospital do Recife

O procedimento, que foi autorizado pela Justiça, seria realizado no Estado, mas a equipe médica do Programa de Atendimento as Vítimas de Violência Sexual (Pavivi), no Hucam, se recusou a realizar o procedimento.

A equipe médica do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, no Recife (PE), concluiu a primeira parte do procedimento de interrupção da gravidez da criança . Segundo o médico Olimpio Barbosa de Morais Filho, responsável pelo procedimento, a criança deve retornar ao Espírito Santo na quarta-feira (19).

O Conselho Tutelar de São Mateus está acompanhando o caso da criança grávida na cidade Crédito: Reprodução/Google Maps

RELEMBRE O CASO

Os profissionais da unidade notaram que a barriga da criança apresentava um volume e foi realizado um exame de sangue (Beta HCG). O resultado do teste comprovou a gravidez e indicou que a menor já estava grávida há cerca de três meses. Posteriormente, foi constatado que a menina estava grávida de 22 semanas.

Questionada pelos médicos e pela assistente social, a criança contou que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e mantinha o silêncio porque era ameaçada de morte por ele.