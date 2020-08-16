CNJ vai acompanhar caso de menina que engravidou após estupro no ES

Menina de 10 anos teve a gravidez comprovada após passar por exames no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Na decisão, o ministro determina que, em um prazo de 30 dias, a Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo apure e acompanhe os fatos, remetendo o resultado à Corregedoria Nacional. Ele ressalta que a medida é "mero procedimento preliminar, sem qualquer juízo prévio de valor", e considerou a necessidade de as informações serem prestadas para que haja a melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário.

Justiça estadual autorizou , na última sexta-feira (14), que a menina interrompa a gestação, seja pelo aborto, seja pelo parto imediato do feto. A decisão é do juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e Juventude de São Mateus, e atendeu ao pedido feito pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A criança chegou a ser internada no Hospital Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória, mas a equipe do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Pavivi) se recusou a realizar o procedimento neste sábado (15). Com isso, ela embarcou rumo a outro Estado do país onde será submetida à intervenção médica.

De acordo com documento obtido por A Gazeta, a menina está com 22 semanas e quatro dias de gestação. A gravidez foi comprovada após a vítima passar por exames no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

No pedido de providências, o ministro Humberto Martins fundamenta a medida nos artigos 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preveem que "É dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...) à dignidade" das crianças.

A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, e a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, segundo a legislação.

TRANSFERÊNCIA

Fontes ligadas ao caso informaram que a criança foi transferida para um Estado que "possui protocolo instituído para devida avaliação e cumprimento da decisão judicial, uma vez que o Hucam não tem protocolo para interromper gestação com mais de 22 semanas".

O promotor Fagner Cristian Andrade Rodrigues defendeu o aborto como um direito da menor, inclusive para que ela possa se recuperar dos danos psicológicos causados pelo estupro.

Na decisão judicial que autoriza a interrupção da gravidez, o juiz destacou o desejo da menor de não manter a gestação. Concluiu que "a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz." O magistrado também pontuou que o "desejo da vítima pelo fim de sua gestação, advinda de uma situação violenta, que jamais pessoa alguma deveria ser submetida e, portanto, necessita de ser respeitada e levada em consideração nesta decisão, mesmo sendo ela incapaz de exercer os atos da vida civil".