Em abordagem, PRF recupera moto roubada que foi comprada por mil reais

Segundo a PRF, a motocicleta possuía registro de roubo e indícios de adulteração Crédito: PRF/Divulgação

Uma motocicleta com restrição de roubo e indícios de adulteração foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste domingo (16), na BR 101, em São Mateus , no Norte do Estado. Um ocupante que estava com o veículo foi levado para a delegacia.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado no quilômetro 57 da rodovia. Os agentes realizavam uma fiscalização no local quando abordaram o condutor.

Ao realizarem a vistoria nos elementos de identificação veicular, os policiais constataram indícios de adulteração, além do veículo possuir registro de roubo ocorrido no último dia 13 de agosto, no município de Serra.

Diante da situação, o motociclista foi questionado sobre a procedência do veículo e o mesmo disse ter comprado a moto pelo valor de R$ 1 mil, através de uma rede social.