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São Mateus

Em abordagem, PRF recupera moto roubada que foi comprada por mil reais

O motociclista foi abordado durante uma fiscalização na BR 101, em São Mateus; a moto possuía registro de roubo e indícios de adulteração segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 13:02

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:02

Durante abordagem, PRF recupera moto roubada que foi comprada por mil reais
Segundo a PRF, a motocicleta possuía registro de roubo e indícios de adulteração Crédito: PRF/Divulgação
Uma motocicleta com restrição de roubo e indícios de adulteração foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste domingo (16), na BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Um ocupante que estava com o veículo foi levado para a delegacia.
De acordo com a PRF, o veículo foi abordado no quilômetro 57 da rodovia. Os agentes realizavam uma fiscalização no local quando abordaram o condutor.
Ao realizarem a vistoria nos elementos de identificação veicular, os policiais constataram indícios de adulteração, além do veículo possuir registro de roubo ocorrido no último dia 13 de agosto, no município de Serra.

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Diante da situação, o motociclista foi questionado sobre a procedência do veículo e o mesmo disse ter comprado a moto pelo valor de R$ 1 mil, através de uma rede social.
O veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus para as providências cabíveis.

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