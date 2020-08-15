Homem é morto a tiros na frente dos três filhos na Ilha do Boi

Um homem foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (15), na Ilha do Boi, em Vitória. De acordo o relato de testemunhas à Polícia Militar, pelo menos seis pessoas cercaram a vítima e dois atiraram. O rapaz morto foi identificado como Erick Isaac Fragoso Meireles, tinha 25 anos e foi executado na frente da mulher e de três filhos o maior tem 9 anos.
Segundo uma moradora do bairro, a família havia passado o dia na praia da Ilha do Boi. No final da tarde, quando estavam indo para o carro estacionado na rua Aref Hilau, duas motos (cada uma com duas pessoas) e um carro (com pelo menos dois ocupantes) pararam, cercaram a vítima e começaram os disparos.
Erick tentou correr mas, como já havia sido atingido, caiu poucos metros à frente do carro e recebeu mais tiros na cabeça. De acordo com policiais no local da ocorrência, foram encontradas 17 cápsulas de armas com dois calibres diferentes. A vítima teve 13 perfurações, sendo cinco apenas na cabeça.
De acordo com a polícia, Erick morava com a família em Santa Martha, Vitória, estava em regime semiaberto e trabalhava como autônomo. Não foi informado o motivo da prisão dele. A autoria ou motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que esteve no local coletando provas.
(Com informações de Daniela Carla/TV Gazeta)