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Violência

Homem é morto a tiros na frente dos três filhos na Ilha do Boi

O crime ocorreu no final da tarde deste sábado (15). Erick Isaac Fragoso Meireles, 25 anos, passou o dia na praia com os filhos e a mulher, antes de ser abordado e assassinado com 17 tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 19:15

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 19:15

Homicídio na Ilha do Boi (15/8/20)
Homicídio na Ilha do Boi: Policiais na cena do crime Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (15), na Ilha do Boi, em Vitória. De acordo o relato de testemunhas à Polícia Militar, pelo menos seis pessoas cercaram a vítima e dois atiraram. O rapaz morto foi identificado como Erick Isaac Fragoso Meireles, tinha 25 anos e foi executado na frente da mulher e de três filhos  o maior tem 9 anos. 
Segundo uma moradora do bairro, a família havia passado o dia na praia da Ilha do Boi. No final da tarde, quando estavam indo para o carro estacionado na rua Aref Hilau, duas motos (cada uma com duas pessoas) e um carro (com pelo menos dois ocupantes) pararam, cercaram a vítima e começaram os disparos.
Homicídio na Ilha do Boi (15/8/20)
Homicídio na Ilha do Boi: policiais na cena do crime Crédito: Vitor Jubini
Erick tentou correr mas, como já havia sido atingido, caiu poucos metros à frente do carro e recebeu mais tiros na cabeça. De acordo com policiais no local da ocorrência, foram encontradas 17 cápsulas de armas com dois calibres diferentes. A vítima teve 13 perfurações, sendo cinco apenas na cabeça.
De acordo com a polícia, Erick morava com a família em Santa Martha, Vitória, estava em regime semiaberto e trabalhava como autônomo. Não foi informado o motivo da prisão dele. A autoria ou motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que esteve no local coletando provas.
(Com informações de Daniela Carla/TV Gazeta)
Homicídio na Ilha do Boi (15/8/20)
Homicídio na Ilha do Boi: policiais na cena do crime Crédito: Vitor Jubini

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