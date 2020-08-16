Homem é preso com drogas e submetralhadora em bairro de Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, militares da Força Tática do 7º Batalhão faziam o policiamento da região quando avistaram uma movimentação estranha, como se tivesse alguém andando no mato. Os policiais iniciaram uma patrulha a pé e em determinado ponto do matagal, encontraram o homem com uma mochila. Dentro da bolsa haviam 205 pinos de cocaína e 280 buchas de maconha preparados para a venda.