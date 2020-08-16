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Homem é preso com drogas e submetralhadora em bairro de Cariacica

Dentro da mochila, o homem carregava 205 pinos de cocaína e 280 buchas de maconha preparados para a venda.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 14:05

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:05

Submetralhadora e drogas apreendidos pela polícia em Cariacica
Submetralhadora e drogas apreendidos pela polícia em Cariacica Crédito: Divulgação / PM
Um homem foi preso com drogas e uma submetralhadora na madrugada deste domingo (16), no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Essa é a segunda vez, em menos de um mês, que o homem é preso com armas. No final de julho ele já havia sido detido com uma submetralhadora e uma pistola.
De acordo com a Polícia Militar, militares da Força Tática do 7º Batalhão faziam o policiamento da região quando avistaram uma movimentação estranha, como se tivesse alguém andando no mato. Os policiais iniciaram uma patrulha a pé e em determinado ponto do matagal, encontraram o homem com uma mochila. Dentro da bolsa haviam 205 pinos de cocaína e 280 buchas de maconha preparados para a venda.
Também foi localizada na mochila uma submetralhadora calibre 380, de fabricação semi industrial, desmuniciada. Além disso, foi encontrado dois carregadores também sem munições, além de seis munições de calibre 38. O homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica.

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