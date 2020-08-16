Polícia prende suspeito e apreende 26 tabletes de maconha em Vila Velha

Durante abordagem, a polícia revistou o suspeito, encontrando dez tabletes de maconha na mochila. Ao ser questionado, o homem informou que guardava outros 16 tabletes e meio em casa. No local, a PM encontrou, além dos tabletes, 95 buchas de maconha prontos para serem vendidas. Foi apreendida também materiais usados para embalar a droga e R$ 234.