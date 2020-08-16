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Tráfico de drogas

Polícia prende suspeito e apreende 26 tabletes de maconha em Vila Velha

Apreensão aconteceu durante patrulhamento da Força Tática no bairro Boa Vista II. Uma pessoa foi levada para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 12:17

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 12:17

Uma pessoa foi encaminhada para delegacia
Maconha apreendida pela Força Tática da Polícia Militar em Vila Velha Crédito: Divulgação Sesp
Polícia Militar apreendeu 26,5 tabletes de maconha no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na noite do último sábado (15). Um homem, que escondia a droga em uma mochila, foi encaminhado para a delegacia. A apreensão aconteceu durante patrulhamento da Força Tática da PM. Militares observaram um homem, em atitude suspeita, saindo de um prédio com uma mochila de motoboy.
Durante abordagem, a polícia revistou o suspeito, encontrando  dez tabletes de maconha na mochila. Ao ser questionado, o homem informou que guardava outros 16 tabletes e meio em casa. No local, a PM encontrou, além dos tabletes, 95 buchas de maconha prontos para serem vendidas. Foi apreendida também materiais usados para embalar a droga e R$ 234.

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