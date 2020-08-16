Polícia prende suspeito e apreende 26 tabletes de maconha em Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu 26,5 tabletes de maconha no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na noite do último sábado (15). Um homem, que escondia a droga em uma mochila, foi encaminhado para a delegacia. A apreensão aconteceu durante patrulhamento da Força Tática da PM. Militares observaram um homem, em atitude suspeita, saindo de um prédio com uma mochila de motoboy.
Durante abordagem, a polícia revistou o suspeito, encontrando dez tabletes de maconha na mochila. Ao ser questionado, o homem informou que guardava outros 16 tabletes e meio em casa. No local, a PM encontrou, além dos tabletes, 95 buchas de maconha prontos para serem vendidas. Foi apreendida também materiais usados para embalar a droga e R$ 234.
Um cão farejador da 13ª Companhia chegou a ser utilizado nas buscas dentro da residência e ao redor, mas nada foi encontrado. O suspeito foi encaminhado até a Delegacia Regional de Vila Velha.