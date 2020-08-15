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Acidente no Sul

Motorista morre após caminhão com granito tombar em Cachoeiro

Veículo tombou em uma curva na rodovia Ricardo Barbieri. Segundo a PM, as causas do acidente ainda são desconhecidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 17:54

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 17:54

Vando morreu no local do acidente
Vando Menegussi morreu no local do acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motorista de 34 anos morreu após o caminhão, em que transportava chapas de granito, tombar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente foi na madrugada deste sábado (15), na rodovia Ricardo Barbieri, que liga o município a Atílio Vivácqua.
De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Quando a viatura chegou ao local, a vítima, identificada como Vando Menegussi Teodoro, já havia morrido. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens.
As chapas de granito ficaram espalhadas na pista Crédito: Reprodução Redes Sociais
O caminhão tombou em uma curva e chegou a atingir dois postes que ficam às margens da rodovia. Um deles ficou completamente destruído.

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