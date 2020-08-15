Motorista morre após caminhão com granito tombar em Cachoeiro

Vando Menegussi morreu no local do acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista de 34 anos morreu após o caminhão, em que transportava chapas de granito, tombar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente foi na madrugada deste sábado (15), na rodovia Ricardo Barbieri, que liga o município a Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Quando a viatura chegou ao local, a vítima, identificada como Vando Menegussi Teodoro, já havia morrido. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens.

As chapas de granito ficaram espalhadas na pista Crédito: Reprodução Redes Sociais