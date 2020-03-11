Carreta carregada com granito tomba em rodovia de Cachoeiro

Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (11), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Quem passou pelo local informou que o veículo estava carregado com granito e que o trânsito ficou lento na via.
O tombamento foi próximo à entrada da Estrada da Gruta e a Polícia Militar esteve no local. O fluxo de veículos que não precisou ser interrompido porque o tombamento foi em direção ao acostamento da via.
O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que o levou até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi divulgado.