Caminhão carregado com granito tomba na ES 482 em Cachoeiro

Caminhão carregado com granito tomba na rodovia 482, em Cachoeiro Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta

Um caminhão carregado com um bloco de granito tombou na Rodovia ES 482, conhecida como Rodovia do Contorno, no trecho que liga a localidade de Santa Rosa à Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na manhã desta sexta-feira (22).

Após o tombamento, o veículo e a carga, de 30 toneladas, ocuparam as duas faixas da pista. O motorista vinha de Barra de São Francisco, no Norte do Estado, para o distrito de São Joaquim, em Cachoeiro.

O pai do motorista, Elierce Hemerly, esteve no local do acidente e contou que o próprio filho, Elenilson Belmock Hemerly, de 22 anos, foi quem ligou para comunicar o acidente. Elenilson foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, com ferimentos na perna, onde foi atendido no pronto-socorro.

Com a pista interditada, os motoristas precisam desviar pelo acostamento. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Pela manhã, a polícia ainda não havia chegado para sinalizar o local.