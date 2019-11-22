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Interdição

Caminhão carregado com granito tomba na ES 482 em Cachoeiro

Após o tombamento, o veículo e a carga, de 30 toneladas, ocuparam as duas faixas da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 13:27

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 13:27

Caminhão carregado com granito tomba na rodovia 482, em Cachoeiro Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta
Um caminhão carregado com um bloco de granito tombou na Rodovia ES 482, conhecida como Rodovia do Contorno, no trecho que liga a localidade de Santa Rosa à Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (22).
Após o tombamento, o veículo e a carga, de 30 toneladas, ocuparam as duas faixas da pista. O motorista vinha de Barra de São Francisco, no Norte do Estado, para o distrito de São Joaquim, em Cachoeiro.
O pai do motorista, Elierce Hemerly, esteve no local do acidente e contou que o próprio filho, Elenilson Belmock Hemerly, de 22 anos, foi quem ligou para comunicar o acidente. Elenilson foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, com ferimentos na perna, onde foi atendido no pronto-socorro.
Com a pista interditada, os motoristas precisam desviar pelo acostamento. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Pela manhã, a polícia ainda não havia chegado para sinalizar o local.  
Caminhão carregado com granito tomba na rodovia 482, em Cachoeiro Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta

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