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Ação em Vitória

Polícia faz operação no Morro da Garrafa e no Bairro da Penha

Cerca de 60 integrantes da Polícia Civil e da Força Nacional subiram os morros, neste sábado (15), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 14:49

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 14:49

Operação da PC e Força Nacional no Morro da Garrafa
Operação da PC e Força Nacional no Morro da Garrafa Crédito: Reprodução TV Gazeta
Polícia Civil do Espírito Santo e a Força Nacional de Segurança Pública realizaram, na manhã deste sábado (15), uma operação para cumprir dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão no Morro da Garrafa e no Bairro da Penha, em Vitória.
Os policiais estavam à procura de bandidos que fazem parte de uma organização criminosa e que participaram de um homicídio no município da Serra. Segundo a PC, os criminosos estariam escondidos na região. A corporação não informou qual foi o crime nem quando ele foi cometido. Toda a ação foi acompanhada pela equipe de reportagem da TV Gazeta.
A operação foi comandada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória a pedido da unidade da Serra. Um helicóptero e um cachorro deram apoio aos cerca de 60 policiais que estavam envolvidos na ação.

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Traficantes fizeram um intenso foguetório enquanto os policiais permaneceram no local. Uma hora depois da operação, os policiais desceram a Escadaria do Trabalhador dizendo que, na noite de sexta (13), teve Baile do Mandela na parte alta do bairro Bonfim.
O delegado titular da DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, disse à reportagem da TV Gazeta que ninguém foi preso, mas que o objetivo de levar sensação de segurança para as comunidades foi cumprido. Nós não vamos parar enquanto não tirarmos essas pessoas das ruas, disse.
Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os policiais aproveitaram para checar denúncias e conhecer as possíveis rotas de fugas usadas pelos bandidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Força Nacional, fizeram patrulhamento na região no Morro da Garrafa, no bairro Praia do Suá, em Vitória, com o objetivo de realizar levantamentos e cumprir mandados de busca e apreensão. A nota diz ainda que não houve detidos e que tais ações têm caráter sigiloso.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um endereço eletrônico onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. A corporação garante o anonimato do denunciante e todas as informações fornecidas serão investigadas.
Com informações da TV Gazeta

Polícia faz operação em morros de Vitória

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