Polícia faz operação no Morro da Garrafa e no Bairro da Penha

Operação da PC e Força Nacional no Morro da Garrafa Crédito: Reprodução TV Gazeta

Polícia Civil do Espírito Santo e a Força Nacional de Segurança Pública realizaram, na manhã deste sábado (15), uma operação para cumprir dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão no Morro da Garrafa e no Bairro da Penha, em Vitória.

Os policiais estavam à procura de bandidos que fazem parte de uma organização criminosa e que participaram de um homicídio no município da Serra. Segundo a PC, os criminosos estariam escondidos na região. A corporação não informou qual foi o crime nem quando ele foi cometido. Toda a ação foi acompanhada pela equipe de reportagem da TV Gazeta.

A operação foi comandada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória a pedido da unidade da Serra. Um helicóptero e um cachorro deram apoio aos cerca de 60 policiais que estavam envolvidos na ação.

Traficantes fizeram um intenso foguetório enquanto os policiais permaneceram no local. Uma hora depois da operação, os policiais desceram a Escadaria do Trabalhador dizendo que, na noite de sexta (13), teve Baile do Mandela na parte alta do bairro Bonfim.

O delegado titular da DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, disse à reportagem da TV Gazeta que ninguém foi preso, mas que o objetivo de levar sensação de segurança para as comunidades foi cumprido. Nós não vamos parar enquanto não tirarmos essas pessoas das ruas, disse.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os policiais aproveitaram para checar denúncias e conhecer as possíveis rotas de fugas usadas pelos bandidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Força Nacional, fizeram patrulhamento na região no Morro da Garrafa, no bairro Praia do Suá, em Vitória, com o objetivo de realizar levantamentos e cumprir mandados de busca e apreensão. A nota diz ainda que não houve detidos e que tais ações têm caráter sigiloso.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um endereço eletrônico onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. A corporação garante o anonimato do denunciante e todas as informações fornecidas serão investigadas.

Com informações da TV Gazeta