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Crueldade

Morador de rua é espancado até a morte embaixo da Segunda Ponte

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (14),  Rapaz teria brigado com outro homem e acabou sendo morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:57

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:57

Morador de rua morto com embaixo da Segunda Ponte, Vitória
Morador de rua foi morto embaixo da Segunda Ponte na noite de sexta-feira (14), em  Vitória Crédito: Vinicius Gonçalves
Um rapaz em situação de rua foi morto com pauladas no rosto e uma facada na perna,  embaixo da Segunda Ponte,  no bairro Mário Cypreste, em Vitória.  O crime aconteceu na noite de sexta-feira (14), 
Segundo relato de outros moradores de rua da região,  a vítima identificada apenas como Rafael teria sido surpreendida por um outro homem. Os dois entraram em luta corporal e Rafael foi atingido por uma facada na perna, o que provocou grande perda de sangue.  Ele também foi atingido por pauladas no rosto. 
O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o final da manhã, nenhuma pessoa procurou o órgão para fazer o reconhecimento da vítima. 
Para quem mora na mesma região onde aconteceu o ataque, a motivação do crime pode ter sido pessoal. "Morreu de bobeira, não sei se entrou em alguma confusão. Eu fui à rodoviária e quando voltei ele estava morto onde dormimos.  Tenho oito anos morando na rua, esse rapaz não foi o primeiro e sei que todos nós estamos sujeitos", afirmou  Carlos Roberto Trabach, em entrevista à TV Gazeta.
"Ser morador de rua não quer dizer que você é bandido ou ladrão. O que acontece é que, às vezes, alguém vem fazer mal pra um e sobra pra todo mundo que está na rua junto", completou Trabach. 
A vítima vendia balas no semáforo para conseguir dinheiro.  O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. 
(Com informações de Gabriela Ribetti/TV Gazeta)

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