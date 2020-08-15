Morador de rua é espancado até a morte embaixo da Segunda Ponte

Morador de rua foi morto embaixo da Segunda Ponte na noite de sexta-feira (14), em Vitória Crédito: Vinicius Gonçalves

Um rapaz em situação de rua foi morto com pauladas no rosto e uma facada na perna, embaixo da Segunda Ponte, no bairro Mário Cypreste, em Vitória . O crime aconteceu na noite de sexta-feira (14),

Segundo relato de outros moradores de rua da região, a vítima identificada apenas como Rafael teria sido surpreendida por um outro homem. Os dois entraram em luta corporal e Rafael foi atingido por uma facada na perna, o que provocou grande perda de sangue. Ele também foi atingido por pauladas no rosto.

O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o final da manhã, nenhuma pessoa procurou o órgão para fazer o reconhecimento da vítima.

Para quem mora na mesma região onde aconteceu o ataque, a motivação do crime pode ter sido pessoal. "Morreu de bobeira, não sei se entrou em alguma confusão. Eu fui à rodoviária e quando voltei ele estava morto onde dormimos. Tenho oito anos morando na rua, esse rapaz não foi o primeiro e sei que todos nós estamos sujeitos", afirmou Carlos Roberto Trabach, em entrevista à TV Gazeta.

"Ser morador de rua não quer dizer que você é bandido ou ladrão. O que acontece é que, às vezes, alguém vem fazer mal pra um e sobra pra todo mundo que está na rua junto", completou Trabach.

A vítima vendia balas no semáforo para conseguir dinheiro. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.