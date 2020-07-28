Ataques a moradores de rua são face mais cruel de uma série de violências

Religiosos fazem ato ecumênico em memória ao morador em situação de rua queimado vivo Crédito: Lorraine Boldrini/ Divulgação

As três vítimas baleadas em Vila Velha, na noite do último sábado (25) , são a faceta mais explícita de um sem-número de violências a que estão sujeitas as pessoas em situação de rua no Brasil. À margem dos direitos mais básicos para garantir cidadania, milhares de brasileiros são alvos constantes de preconceito, agressões e assassinatos devido à falta de amparo do Estado e à visão higienista que grassa entre uma parcela da população – pequena, mas virulenta.

Os ataques no Espírito Santo empilham-se a inúmeros outros ocorridos com desabrigados no Brasil , como o de grupo envenenado em São Paulo e o de vítima que teve o rosto desfigurado na Paraíba, para citar apenas casos que ganharam alguma evidência nos últimos dias. Invisíveis para a maioria da sociedade, tidas como estorvo a ser ocultado sobretudo nas áreas nobres das cidades, pessoas em situação de rua também são ignoradas nas estatísticas. Crimes de menor potencial ofensivo nem chegam a ser registrados. Quando são, muitos permanecem impunes.

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde foram divulgados no ano passado, mas são relativos ao período entre 2015 e 2017. Apontam que o Brasil contabilizou 17.386 casos de violência contra moradores de rua nesse intervalo. O número inclui apenas ocorrências em que a motivação principal era o fato de a pessoa estar em situação de rua.

Opiniões afobadas indicariam acertos de contas e envolvimento com o tráfico de drogas entre as causas mais frequentes de agressões e mortes. Estendem o cenário de indigência a que pessoas em situação de rua são submetidas a uma degradação também moral. Essa visão turva da realidade está na raiz de tratamentos discriminatórios que, em última instância, descambam em violência, a fim de promover justiçamento ou faxina social.

Por isso o primeiro passo para combater a violência contra os cidadãos sem endereço e emprego certos é conhecer essas pessoas. Saber quem elas são e por que estão nas ruas é o pontapé não apenas para que o aparato do Estado funcione, com serviços e abrigo, mas também para acabar com os estigmas negativos a elas associados, como “criminosas” e “vagabundas”.

Levantamento do Médicos sem Fronteiras, que historicamente atende sem-teto no país, lança pequeno feixe de luz sobre o assunto. Dos 600 moradores de rua atendidos pelo programa no Rio de Janeiro, apenas 1% era pedinte e 1,5% praticava furtos e roubos. A maioria trabalhava horas a fio em bicos, sem ganhos suficientes. Entre comprar remédios e alimentação e arcar com as despesas de uma casa, ficam com medicamento e comida.

Neste contexto de pandemia, a crise aumenta. Não apenas porque as misérias habituais, como fome e desemprego, somam-se à contaminação pelo novo coronavírus , mas também porque o índice de desabrigados tende a aumentar com a recessão econômica, amplificando o problema.