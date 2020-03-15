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Em Vitória

Criminosos atiram e deixam vários feridos no meio da rua na Vila Rubim

Os atiradores estavam em duas motos e surpreenderam o grupo quando passaram atirando na rua conhecida pelo intenso consumo de crack

Publicado em 15 de Março de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 15:02
Mulher baleada na Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Natalia Devens
Criminosos armados em duas motos atiraram em nove pessoas na Vila Rubim, em Vitória, no início da tarde deste domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, uma dessas vítimas morreu em decorrência dos tiros. Os feridos estavam na rua Construtor Vitorino Teixeira, atrás de um supermercado, conhecida pelo intenso consumo de crack e pessoas em situação de rua.
Os baleados foram socorridos por equipes do Samu 192 e alguns foram levados para o Hospital São Lucas. Por meio de nota, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) informou que três pessoas baleadas e em situação de rua deram entrada no pronto-socorro. O estado de saúde delas não foi informado.

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Câmera flagra motoqueiros atirando contra pessoas na Vila Rubim

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do ataque. Nas imagens, é possível ver as pessoas correndo, enquanto as duas motos passam pela rua. São quatro homens em dois veículos. É possível ver que um deles está com o braço esticado, atirando, e várias pessoas caem no chão a partir dos tiros. A ação ocorreu às 12h50 deste domingo.
Pessoas em situação de rua foram baleadas na Rua Consultor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim Crédito: Natalia Devens
A Polícia Civil também se manifestou oficialmente:  "A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências".

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