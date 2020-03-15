Criminosos atiram e deixam vários feridos no meio da rua na Vila Rubim

Mulher baleada na Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Natalia Devens

Criminosos armados em duas motos atiraram em nove pessoas na Vila Rubim, em Vitória, no início da tarde deste domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, uma dessas vítimas morreu em decorrência dos tiros. Os feridos estavam na rua Construtor Vitorino Teixeira, atrás de um supermercado, conhecida pelo intenso consumo de crack e pessoas em situação de rua.

Os baleados foram socorridos por equipes do Samu 192 e alguns foram levados para o Hospital São Lucas. Por meio de nota, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) informou que três pessoas baleadas e em situação de rua deram entrada no pronto-socorro. O estado de saúde delas não foi informado.

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Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do ataque. Nas imagens, é possível ver as pessoas correndo, enquanto as duas motos passam pela rua. São quatro homens em dois veículos. É possível ver que um deles está com o braço esticado, atirando, e várias pessoas caem no chão a partir dos tiros. A ação ocorreu às 12h50 deste domingo.

Pessoas em situação de rua foram baleadas na Rua Consultor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim Crédito: Natalia Devens