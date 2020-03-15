Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Câmera flagra motoqueiros atirando contra pessoas na Vila Rubim

Nas imagens, é possível ver pessoas correndo, enquanto quatro homens passam em duas motos efetuando vários disparos

Publicado em 15 de Março de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 15:43
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que criminosos armados em duas motos atiraram contra pessoas que estavam na rua em Vila Rubim, em Vitória, no início da tarde deste domingo (15). Os disparos atingiram nove pessoas, das quais uma não resistiu aos ferimentos e morreu, de acordo com a Polícia Militar. Nas imagens, é possível ver as pessoas correndo, enquanto quatro homens passam em duas motos efetuando vários disparos. 
É possível ver que um deles está com o braço esticado, atirando, e várias pessoas caem no chão a partir dos tiros. O crime ocorreu às 12h50 deste domingo na rua Construtor Vitorino Teixeira, atrás de um supermercado, conhecida pelo intenso consumo de crack e pessoas em situação de rua.
Mulher baleada na Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Natalia Devens
Os baleados foram socorridos por equipes do Samu 192 e alguns foram levados para o Hospital São Lucas. Por meio de nota, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) informou que três pessoas baleadas e em situação de rua deram entrada no pronto-socorro. O estado de saúde delas não foi informado.
Também em nota, a Polícia Civil  disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências", explicou. 

Veja Também

Criminosos atiram e deixam vários feridos no meio da rua na Vila Rubim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados