Câmera flagra motoqueiros atirando contra pessoas na Vila Rubim

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que criminosos armados em duas motos atiraram contra pessoas que estavam na rua em Vila Rubim, em Vitória, no início da tarde deste domingo (15). Os disparos atingiram nove pessoas, das quais uma não resistiu aos ferimentos e morreu, de acordo com a Polícia Militar. Nas imagens, é possível ver as pessoas correndo, enquanto quatro homens passam em duas motos efetuando vários disparos.

É possível ver que um deles está com o braço esticado, atirando, e várias pessoas caem no chão a partir dos tiros. O crime ocorreu às 12h50 deste domingo na rua Construtor Vitorino Teixeira, atrás de um supermercado, conhecida pelo intenso consumo de crack e pessoas em situação de rua.

Mulher baleada na Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Natalia Devens

Os baleados foram socorridos por equipes do Samu 192 e alguns foram levados para o Hospital São Lucas. Por meio de nota, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) informou que três pessoas baleadas e em situação de rua deram entrada no pronto-socorro. O estado de saúde delas não foi informado.

Também em nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências", explicou.