Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Ataque a moradores em situação de rua em Vila Velha deixa três feridos

Um ataque a pessoas em situação de rua deixou três pessoas baleadas no bairro Ibes, em Vila Velha , na noite de último sábado (25). Foram atingidos por disparos de arma de fogo dois homens, sendo um de 33 e outro de 64 anos, e uma mulher de 43 anos. Eles foram encaminhados para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com informações da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que, por volta das 20h30, a rua Cruzeiro do Sul, no local conhecido como Favelinha do Ibes, estava com muitas pessoas em situação de rua quando dois homens desembarcaram de um carro e começaram a atirar sem um alvo específico.

Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Três pessoas foram baleadas. Dois homens, de 33 e 64 anos, e uma mulher de 43 anos. De acordo com a polícia, o homem de 33 anos tinha passagem por roubo. As vítimas foram levadas para hospitais, mas não há informação sobre o estado de saúde dessas pessoas.

Ainda de acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o homem que dirigia o carro seria um motorista de aplicativo, sequestrado pelos atiradores na avenida Carlos Lindenberg. Ele teria sido obrigado a dirigir para os bandidos até o local onde aconteceu o ataque.

Procurada, a Polícia Civil respondeu nota, informando que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), pelo fato de uma das vítimas ser do sexo feminino. Disse também que, até o momento, "nenhum suspeito foi preso e outras informações não serão repassados para preservar a apuração dos fatos". A autoridade policial também ressaltou a importância da contribuição da população através do Disque-Denúncia 181. "As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", completou.