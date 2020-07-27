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Bairro Ibes

Ataque a moradores em situação de rua em Vila Velha deixa três feridos

Foram atingidos por disparos de arma de fogo dois homens, sendo um de 33 e outro de 64 anos, e uma mulher de 43 anos. Testemunhas contaram para a polícia que crime ocorreu na noite de sábado (25), na rua Cruzeiro do Sul

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 10:08
Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha
Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Ataque a moradores em situação de rua em Vila Velha deixa três feridos
Um ataque a pessoas em situação de rua deixou três pessoas baleadas no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite de último sábado (25). Foram atingidos por disparos de arma de fogo dois homens, sendo um de 33 e outro de 64 anos, e uma mulher de 43 anos. Eles foram encaminhados para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com informações da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que, por volta das 20h30, a rua Cruzeiro do Sul, no local conhecido como Favelinha do Ibes, estava com muitas pessoas em situação de rua quando dois homens desembarcaram de um carro e começaram a atirar sem um alvo específico.

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Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha
Local onde aconteceu ataque a moradores de rua no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Três pessoas foram baleadas. Dois homens, de 33 e 64 anos, e uma mulher de 43 anos. De acordo com a polícia, o homem de 33 anos tinha passagem por roubo. As vítimas foram levadas para hospitais, mas não há informação sobre o estado de saúde dessas pessoas.
Ainda de acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o homem que dirigia o carro seria um motorista de aplicativo, sequestrado pelos atiradores na avenida Carlos Lindenberg. Ele teria sido obrigado a dirigir para os bandidos até o local onde aconteceu o ataque.
Procurada, a Polícia Civil respondeu nota, informando que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), pelo fato de uma das vítimas ser do sexo feminino. Disse também que, até o momento, "nenhum suspeito foi preso e outras informações não serão repassados para preservar a apuração dos fatos". A autoridade policial também ressaltou a importância da contribuição da população através do Disque-Denúncia 181. "As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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