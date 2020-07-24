Polícia divulga imagens de ataque a moradora de rua em Vitória

A Polícia Civil divulgou imagens que mostram o ataque realizado a uma moradora de rua no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite da última quarta-feira (22). O vídeo, obtido pela equipe do 5º Distrito Policial, mostra o momento em que uma pessoa em situação de rua foi abordada por indivíduos que chegaram em um veículo branco e teve seus pertences incendiados. Veja o vídeo:
O caso segue sendo investigado. O veículo utilizado no ataque já havia sido identificado pela polícia. Ele pertence a uma locadora e tinha sido alugado por um motorista de aplicativo, que já prestou depoimento e foi liberado pois, segundo a polícia, não havia estado flagrancial. Agora, os agentes trabalharam para identificar os demais ocupantes do carro. O veículo foi apreendido. O delegado Fábio Pedroto, que preside as investigações, solicitou uma perícia papiloscópica no carro, para identificar impressões digitais.
A Polícia Civil também faz buscas pela vítima do ataque, uma travesti que ainda não foi localizada. O delegado destaca que o comparecimento é imprescindível para o andamento das investigações, e que a vítima poderá se apresentar no 5º Distrito Policial, localizado na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, s/nº, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
O CASO
Uma moradora em situação de rua de 30 anos foi vítima de um atentado em Jardim Camburi, Vitória, na madrugada desta quinta-feira (23). O caso aconteceu na Rua Eurico de Rezende, pouco depois da meia-noite.
Segundo informações iniciais da Polícia Militar, quatro suspeitos em um veículo passaram pelo local e ordenaram que a moradora em situação de rua, que é travesti, sair de lá, acordando a vítima com chutes. Ela se negou. Meia hora depois, os suspeitos voltaram de forma agressiva, a agrediram novamente e atearam fogo nos objetos dela.