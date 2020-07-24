Polícia apreende carro usado em ataque a moradora de rua em Jardim Camburi

A Polícia Civil apreendeu nesta quinta-feira (23) o carro usado no ataque a uma moradora em situação de rua em Vitória. A travesti foi agredida e teve pertences queimados na madrugada desta quinta no bairro Jardim Camburi.
Segundo a Polícia Civil, o veículo utilizado no ataque foi identificado como pertencente a uma locadora. Em diligências no estabelecimento, os policiais identificaram a pessoa que alugou o carro. Trata-se de um motorista de transporte por aplicativo, que já prestou depoimento e foi liberado, já que não havia estado flagrancial.
O delegado Fábio Pedroto, que preside as investigações, solicitou perícia papiloscópica no carro e requisitou imagens de edifícios próximos ao local do crime, que podem ter flagrado a ação, bem como do Cerco Eletrônico de Vitória, que pode ter registrado o trajeto do veículo.
Ainda de acordo com a polícia, as investigações continuam com o objetivo de identificar os outros ocupantes do carro. A polícia também realiza buscas pela vítima do ataque, que ainda não foi localizada. O delegado destacou que seu comparecimento é imprescindível para o andamento das investigações.