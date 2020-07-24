Polícia apreende carro usado em ataque a moradora de rua em Jardim Camburi

Do G1 ES

Pertences da moradora em situação de rua ficaram destruídos pelo fogo em Jardim Camburi Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo a Polícia Civil, o veículo utilizado no ataque foi identificado como pertencente a uma locadora. Em diligências no estabelecimento, os policiais identificaram a pessoa que alugou o carro. Trata-se de um motorista de transporte por aplicativo, que já prestou depoimento e foi liberado, já que não havia estado flagrancial.

O delegado Fábio Pedroto, que preside as investigações, solicitou perícia papiloscópica no carro e requisitou imagens de edifícios próximos ao local do crime, que podem ter flagrado a ação, bem como do Cerco Eletrônico de Vitória, que pode ter registrado o trajeto do veículo.