Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Moradora em situação de rua sofre atentado em Jardim Camburi

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a vítima é uma travesti de 30 anos. O caso aconteceu na Rua Eurico de Rezende, pouco depois da meia-noite, e ninguém foi detido

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 09:29
O ataque aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23), na rua Eurico Rezende
Moradora em situação de rua sofre ataque em Jardim Camburi Crédito: Reprodução TV Gazeta
Uma moradora em situação de rua de 30 anos foi vítima de um atentado em Jardim Camburi, Vitória, na madrugada desta quinta-feira (23). O caso aconteceu na Rua Eurico de Rezende, pouco depois da meia-noite.
Segundo informações iniciais da Polícia Militar, quatro suspeitos em um veículo passaram pelo local e ordenaram que a moradora em situação de rua, que é travesti, sair de lá, acordando a vítima com chutes. Ela se negou. Meia hora depois, os suspeitos voltaram de forma agressiva, a agrediram novamente e atearam fogo nos objetos dela.

Veja Também

Religiosos fazem ato em memória do morador de rua queimado vivo em Vitória

Casagrande repudia assassinato de morador de rua em Vitória: "Sociedade doente"

Leitores cobram punição para quem ateou fogo em morador de rua

A Polícia Militar diz que suspeita que os suspeitos tenham utilizado um carro Chevrolet Ônix branco, que passou pelo cerco eletrônico na avenida Norte Sul, mas ninguém havia sido detido até o início da manhã desta quinta-feira.
A vítima passa bem e não precisou ser levada para o hospital.  Segundo boletim de ocorrência da PM, o fogo foi apagado por populares e a própria vítima afirmou que não precisava de atendimento médico. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta.

ATENTADO EM ITARARÉ

Esse não foi o único caso de violência contra morador em situação de rua registrado neste mês em Vitória. Um homem morreu após ser queimado no bairro Itararé no dia 5. De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), um homem ateou fogo no morador em situação de rua enquanto a vítima estava dormindo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O paradoxo da Noruega, país que ganha bilhões com aumento do petróleo mas o consome cada vez menos
Imagem de destaque
Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa
Imagem de destaque
Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados