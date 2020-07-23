Moradora em situação de rua sofre atentado em Jardim Camburi

Uma moradora em situação de rua de 30 anos foi vítima de um atentado em Jardim Camburi, Vitória, na madrugada desta quinta-feira (23). O caso aconteceu na Rua Eurico de Rezende, pouco depois da meia-noite.
Segundo informações iniciais da Polícia Militar, quatro suspeitos em um veículo passaram pelo local e ordenaram que a moradora em situação de rua, que é travesti, sair de lá, acordando a vítima com chutes. Ela se negou. Meia hora depois, os suspeitos voltaram de forma agressiva, a agrediram novamente e atearam fogo nos objetos dela.
A Polícia Militar diz que suspeita que os suspeitos tenham utilizado um carro Chevrolet Ônix branco, que passou pelo cerco eletrônico na avenida Norte Sul, mas ninguém havia sido detido até o início da manhã desta quinta-feira.
A vítima passa bem e não precisou ser levada para o hospital. Segundo boletim de ocorrência da PM, o fogo foi apagado por populares e a própria vítima afirmou que não precisava de atendimento médico. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta.
ATENTADO EM ITARARÉ
Esse não foi o único caso de violência contra morador em situação de rua registrado neste mês em Vitória. Um homem morreu após ser queimado no bairro Itararé no dia 5. De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), um homem ateou fogo no morador em situação de rua enquanto a vítima estava dormindo.