Religiosos fazem ato em memória do morador de rua queimado vivo em Vitória

Religiosos fazem ato ecumênico em memória ao morador em situação de rua queimado vivo Crédito: Lorraine Boldrini/ Divulgação

Mantendo o distanciamento social e com o uso de máscaras, membros das igrejas Católica, Presbiteriana Unida, Luterana, Batista da Glória, Batista da Praia do Canto e da Casa de Oração de Itararé se reuniram para rezar na mesma calçada onde o morador foi incendiado enquanto dormia.

Durante a cerimônia, o padre Kelder José Brandão Figueira, que coordena o Vicariato Para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, apontou que a desigualdade social no Brasil condena milhões de pessoas à indigência e à fome, estabelecendo quem pode viver e quem deve morrer "para que a sociedade do consumo e do desperdício continue existindo, alimentada pela violência e pela morte".

Religiosos fazem ato ecumênico em memória ao morador em situação de rua queimado vivo

"Parafraseando o poeta, na noite de domingo, da janela de minha casa vi um monte de lixo queimando (...) Mas aquele lixo queimando não era um fio, não era plástico, não era cobre. Aquele lixo, meu Deus, era um corpo humano. Um corpo humano como o nosso, feito à imagem e semelhança de Deus. Um corpo humano violado, violentado, machucado, ensanguentado, descartado, queimado, semelhante ao corpo ensanguentado, chagado, desfigurado, do Senhor, crucificado fora dos muros de Jerusalém", comentou o padre, relacionando o caso com o poema "O Bicho", de Manuel Bandeira, que teceu uma dura crítica social na década de 1940.

Padre Kelder também citou que outros moradores em situação de rua perdem a vida todos os dias nas ruas da Grande Vitória e criticou o que chamou de "indiferença da sociedade e omissão do poder público".