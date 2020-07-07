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Crime bárbaro

Casagrande repudia assassinato de morador de rua em Vitória: 'Sociedade doente'

Ao comentar caso do morador de rua que foi queimado enquanto dormia na calçada, Renato Casagrande disse que parte da sociedade está 'doente' e se 'alimenta do ódio e da morte' e apontou a polarização política como fator que aumenta a violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 12:47

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:47

Casagrande anunciou repasse para municípios isolarem moradores em situação de rua com sintoma da Covid
Casagrande anunciou repasse para municípios isolarem moradores em situação de rua com sintoma da Covid Crédito: Reprodução/ Youtube
governador Renato Casagrande (PSB) repudiou, na manhã desta terça-feira (7), o assassinato de um morador em situação de rua, que morreu após ser queimado enquanto dormia em uma calçada do bairro Itararé, em Vitória. Ao comentar o caso, Casagrande apontou que parte da sociedade está "doente" e se "alimenta do ódio, da violência e da morte".
O socialista se manifestou sobre o crime durante evento do governo do Estado, que anunciou o repasse de R$ 1 milhão para ajudar os municípios de CariacicaVila Velha e Cachoeiro de Itapemirim a isolarem moradores em situação de rua que estiverem com sintomas da Covid-19.
"Vai também o meu repúdio contra o ato de tirar a vida de um morador de rua com aquela atrocidade que nós vimos. Infelizmente não foi a primeira vez no Espírito Santo e no resto do Brasil e mostra uma parte da sociedade doente, literalmente doente. (...) Vimos ontem uma pessoa sendo morta, queimada, por nada, talvez por ser morador de rua. Essa é uma manifestação de uma parte da sociedade egoísta, que se alimenta do ódio, da violência e da morte", comentou o chefe do Executivo.
Casagrande citou ainda que a polarização política aumenta a violência contra pessoas em situação mais vulnerável. "A gente vê quantas pessoas se realizam com a morte: seja a morte de um morador de rua, seja de um índio, de uma pessoa com orientação sexual diferente da sua. Seja a morte de um comunista, seja a morte de direitista. Tem pessoas de diferentes aspectos que se animam com a morte, com a violência. Temos visto isso no Brasil: como isso excita algumas lideranças políticas, como isso está no brilho dos olhos das pessoas", lamentou o governador.

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Secretários de Estado, parlamentares e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) também aproveitaram a ocasião para lamentar o assassinato.
A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, manifestou "solidariedade e indignação com esse ato bárbaro" e disse que é inaceitável o que aconteceu em Vitória. Nésio Fernandes, titular da secretaria de Estado da Saúde, apontou que o caso merece repúdio, investigação e consternação.
Já a vice-governadora Jaqueline afirmou que um crime como esse, de incendiar uma pessoa viva, deixa a todos uma necessidade de refletir "para onde a sociedade está indo com esse nível de intolerância.

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