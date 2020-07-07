Casagrande repudia assassinato de morador de rua em Vitória: 'Sociedade doente'

O governador Renato Casagrande (PSB) repudiou, na manhã desta terça-feira (7), o assassinato de um morador em situação de rua, que morreu após ser queimado enquanto dormia em uma calçada do bairro Itararé, em Vitória. Ao comentar o caso, Casagrande apontou que parte da sociedade está "doente" e se "alimenta do ódio, da violência e da morte".
O socialista se manifestou sobre o crime durante evento do governo do Estado, que anunciou o repasse de R$ 1 milhão para ajudar os municípios de Cariacica, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim a isolarem moradores em situação de rua que estiverem com sintomas da Covid-19.
"Vai também o meu repúdio contra o ato de tirar a vida de um morador de rua com aquela atrocidade que nós vimos. Infelizmente não foi a primeira vez no Espírito Santo e no resto do Brasil e mostra uma parte da sociedade doente, literalmente doente. (...) Vimos ontem uma pessoa sendo morta, queimada, por nada, talvez por ser morador de rua. Essa é uma manifestação de uma parte da sociedade egoísta, que se alimenta do ódio, da violência e da morte", comentou o chefe do Executivo.
Casagrande citou ainda que a polarização política aumenta a violência contra pessoas em situação mais vulnerável. "A gente vê quantas pessoas se realizam com a morte: seja a morte de um morador de rua, seja de um índio, de uma pessoa com orientação sexual diferente da sua. Seja a morte de um comunista, seja a morte de direitista. Tem pessoas de diferentes aspectos que se animam com a morte, com a violência. Temos visto isso no Brasil: como isso excita algumas lideranças políticas, como isso está no brilho dos olhos das pessoas", lamentou o governador.
Secretários de Estado, parlamentares e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) também aproveitaram a ocasião para lamentar o assassinato.
A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, manifestou "solidariedade e indignação com esse ato bárbaro" e disse que é inaceitável o que aconteceu em Vitória. Nésio Fernandes, titular da secretaria de Estado da Saúde, apontou que o caso merece repúdio, investigação e consternação.
Já a vice-governadora Jaqueline afirmou que um crime como esse, de incendiar uma pessoa viva, deixa a todos uma necessidade de refletir "para onde a sociedade está indo com esse nível de intolerância.