Casagrande repudia assassinato de morador de rua em Vitória: 'Sociedade doente'

Casagrande anunciou repasse para municípios isolarem moradores em situação de rua com sintoma da Covid Crédito: Reprodução/ Youtube

Vila Velha e O socialista se manifestou sobre o crime durante evento do governo do Estado, que anunciou o repasse de R$ 1 milhão para ajudar os municípios de Cariacica Cachoeiro de Itapemirim a isolarem moradores em situação de rua que estiverem com sintomas da Covid-19

"Vai também o meu repúdio contra o ato de tirar a vida de um morador de rua com aquela atrocidade que nós vimos. Infelizmente não foi a primeira vez no Espírito Santo e no resto do Brasil e mostra uma parte da sociedade doente, literalmente doente. (...) Vimos ontem uma pessoa sendo morta, queimada, por nada, talvez por ser morador de rua. Essa é uma manifestação de uma parte da sociedade egoísta, que se alimenta do ódio, da violência e da morte", comentou o chefe do Executivo.

Casagrande citou ainda que a polarização política aumenta a violência contra pessoas em situação mais vulnerável. "A gente vê quantas pessoas se realizam com a morte: seja a morte de um morador de rua, seja de um índio, de uma pessoa com orientação sexual diferente da sua. Seja a morte de um comunista, seja a morte de direitista. Tem pessoas de diferentes aspectos que se animam com a morte, com a violência. Temos visto isso no Brasil: como isso excita algumas lideranças políticas, como isso está no brilho dos olhos das pessoas", lamentou o governador.

Secretários de Estado, parlamentares e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) também aproveitaram a ocasião para lamentar o assassinato.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, manifestou "solidariedade e indignação com esse ato bárbaro" e disse que é inaceitável o que aconteceu em Vitória . Nésio Fernandes, titular da secretaria de Estado da Saúde , apontou que o caso merece repúdio, investigação e consternação.