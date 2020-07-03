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8ª fase: Operação Caim prende 19 acusados de crimes no ES

Entre os presos durante a operação está Rafael Batista Lemos, 26 anos, acusado de ter participado do ataque na Piedade, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 18:06

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:06

Operação Caim VIII teve a participação de 200 agentes de segurança
Operação Caim VIII teve a participação de 200 agentes de segurança Crédito: Divulgação Sesp
A oitava fase da Operação Caim, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (19), promoveu a prisão de 19 pessoas acusadas de cometerem crimes no Espírito Santo. Outros 19 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos. A ação visa reduzir os índices de criminalidade combatendo o tráfico de drogas, principalmente na Grande Vitória. Duas armas, 30 munições e dez buchas de maconha ainda foram apreendidas.
Entre os 19 presos durante a operação está Rafael Batista Lemos, 26 anos, acusado de ter participado do ataque que matou Fabrício Almeida, um estudante de 18 anos, e deixou duas pessoas feridas, no Morro da Piedade, em Vitória, na noite do dia 11 de junho. Na ocasião, os três jovens estavam no quintal de casa quando encapuzados chegaram e efetuaram os disparos. As vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, segundo os moradores.
Nesta edição da Operação Caim, participaram equipes da Polícia Civil, Força Nacional, guardas municipais e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar. O helicóptero do Notaer também foi utilizado para sobrevoar o Bairro da Penha, em Vitória. Cerca de 200 agentes participaram da operação.
De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), nas sete fases anteriores foram realizadas 213 detenções. Além disso, foram apreendidas mais de 1.220 munições, 11 veículos e R$ 40 mil em dinheiro.

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