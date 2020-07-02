Crime

Polícia prende suspeito de assaltar clínicas na Grande Vitória

De acordo com vítimas dos assaltos, o homem chegava nos locais se apresentando como cliente e anunciava o assalto logo depois

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:49
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (2) um suspeito de assaltar clínicas odontológicas na Grande Vitória. Ele foi preso enquanto tentava cometer um assalto em uma das clínicas. O suspeito foi reconhecido por uma das funcionárias e segurado pelo dentista e pelo segurança da clínica até a chegada da polícia.
Segundo uma das vítimas que não quis se identificar, no assalto que aconteceu no bairro Glória, em Vila Velha, o suspeito chegou como cliente e, logo depois, anunciou o assalto, portando uma faca.
"Ele chegou com muita violência, xingando muito e cortou o fio do telefone. Abriu a gaveta com muita grosseria, pegou celulares, dinheiro, tudo de valor. Foram 20 minutos de terror", contou.

Uma outra vítima, que também não quis se identificar, afirmou que a clínica onde trabalha, em Campo Grande, também foi assaltada pelo suspeito. Segundo ela, o assaltante agiu da mesma forma, dizendo que queria marcar uma consulta.
"Encontrei ele com uma faca no pescoço da minha mãe, agarrando o cabelo dela. Ele pediu para colocar o notebook dentro da mochila, o celular, o meu e da minha mãe também. Eles estão se aproveitando da pandemia, se passam por pacientes e não podemos distinguir se é uma pessoa de bem ou se não é", afirmou.
A polícia informou que o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Vila Velha e a ocorrência ainda está em andamento.
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

