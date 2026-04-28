Quiche vegetariana: 3 receitas práticas e saudáveis para o jantar

A quiche vegetariana é uma das opções mais versáteis e nutritivas para quem busca um jantar prático sem abrir mão do sabor. Combinando uma massa crocante com recheios à base de legumes frescos, ela agrada tanto quem não come carne quanto quem simplesmente quer variar o cardápio da semana.
Abaixo, confira receitas de quiche vegetariana práticas e saudáveis para o jantar!
1. Quiche de espinafre e cogumelo
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de azeite
- 4 colheres de sopa de água
- 1 pitada de sal
Recheio
- 3 xícaras de chá de espinafre
- 200 g de cogumelo champignon fatiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de tofu firme
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione o azeite e misture com as mãos até formar uma farofa úmida. Depois, acrescente a água aos poucos até formar uma massa homogênea, macia e que não grude nas mãos.
Forre o fundo e as laterais de uma forma de aproximadamente 20 cm, pressionando bem para formar uma base uniforme com borda média. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar levemente.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe até dourar e perder a água. Acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Reserve.
No liquidificador, bata o tofu com o leite vegetal, a levedura nutricional, a cúrcuma, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme liso. Misture esse creme com o refogado de cogumelo e espinafre.
Despeje o recheio sobre a massa pré-assada, espalhando bem. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 minutos, até o recheio firmar e a superfície ficar levemente dourada. Retire, deixe descansar por alguns minutos e sirva.
2. Quiche de aspargos com tomate seco
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de água fria
- 1 colher de chá de fermento químico
Recheio
- 1 maço de aspargo cortado em pedaços médios, sem a parte dura
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 300 g de tofu firme
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione o azeite e misture com as mãos até formar uma textura de farofa úmida. Acrescente a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e que não grude nas mãos. Abra a massa com um rolo ou pressione diretamente na forma de quiche, cobrindo o fundo e as laterais. Faça furinhos com um garfo para evitar que a massa estufe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e, em seguida, o aspargo. Cozinhe por cerca de 3 a 5 minutos, mantendo-os levemente crocantes. Adicione o tomate seco e reserve.
No liquidificador, bata o tofu com o leite vegetal, a levedura nutricional, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme liso e homogêneo. Incorpore o refogado de aspargos e tomate seco ao creme, mexendo delicadamente. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada, adicione o endro e leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
3. Quiche de grão-de-bico com cenoura e alho-poró
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
Recheio
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de tomilho fresco
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a batata-doce amassada com o azeite até formar um purê uniforme. Adicione a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até formar uma massa macia e moldável. Forre o fundo e as laterais da forma de quiche, pressionando bem com as mãos. Faça furinhos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficar levemente firme. Reserve.
Recheio
Aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite. Adicione o alho-poró e refogue por cerca de 3 minutos. Depois, acrescente a cenoura e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e reserve para esfriar levemente.
No liquidificador, coloque o grão-de-bico, o leite vegetal e a levedura nutricional. Bata até obter um creme espesso, liso e uniforme. Transfira esse creme para uma tigela e misture o refogado de cenoura e alho-poró. Adicione a salsinha, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um recheio homogêneo, cremoso e levemente encorpado.
Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe com uma colher, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o recheio estar firme ao toque e a superfície levemente dourada. Retire do forno e deixe descansar por pelo menos 10 minutos antes de cortar.