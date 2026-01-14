Quiches saudáveis e práticas: 5 receitas deliciosas para variar o almoço 

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:51
Versáteis, nutritivas e fáceis de preparar, as quiches são ótimas aliadas de quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor. Com versões mais leves, combinações criativas e bases adaptadas a uma alimentação saudável, se encaixam perfeitamente na rotina diária. Além disso, funcionam muito bem como alternativa para diversificar o almoço, aproveitar ingredientes frescos e garantir uma refeição prática, completa e cheia de personalidade.
A seguir, veja 5 receitas deliciosas de quiches saudáveis e práticas para variar o almoço!
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite, a água e o sal até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, pressionando bem com as mãos ou o fundo de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o salmão e refogue rapidamente até mudar de cor. Junte o espinafre e refogue até murchar. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite desnatado, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Distribua o salmão com espinafre sobre a massa pré-assada e despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, espere alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, a linhaça, o ovo, o azeite, o iogurte natural, e o sal até formar uma massa uniforme e levemente úmida. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, pressionando bem com as mãos ou com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o frango desfiado e refogue rapidamente. Junte o tomate e refogue em fogo baixo por 2 minutos, apenas para reduzir o excesso de líquido. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite vegetal, o sal e a pimenta-do-reino e reserve.
Montagem
Distribua o refogado de frango desfiado e tomate sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio endurecer e a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a aveia em flocos, o ovo, o azeite, o iogurte natural, e o sal até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Coloque a abobrinha em uma peneira, pressione levemente para retirar o excesso de líquido e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a abobrinha e refogue em fogo baixo por cerca de 3 minutos, apenas para amaciar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture os ovos, o leite de aveia, a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas secas até obter um creme uniforme.
Montagem
Distribua a abobrinha refogada sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ricota por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, espere alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, o ovo, o azeite, a água e o sal até obter uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho-poró e refogue em fogo baixo até ficar macio e levemente dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Distribua o alho-poró refogado sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a superfície dourar levemente. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a castanha-de-caju, o azeite, a água e o sal até formar uma massa uniforme e maleável. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte os cogumelos e refogue até que fiquem dourados e o líquido evapore. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture o tofu, o leite vegetal, a levedura nutricional, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme rústico. Incorpore os cogumelos refogados ao creme de tofu, misturando bem.
Montagem
Distribua o recheio sobre a massa pré-assada, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio endurecer e a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
