Novela das 7

Além de Elisa Lucinda: as atrizes capixabas que estão em Coração Acelerado

Produção que estreou na última segunda-feira (12) reúne gerações de atrizes do Estado em uma comédia romântica embalada pela música

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:25

Conheça as atrizes capixabas que estão brilhando na nova novela das 7 Crédito: Acervo pessoal

Três capixabas integram o elenco de Coração Acelerado, nova novela da TV Globo, que estreou nesta segunda-feira (12). Com clima leve, musical e protagonismo feminino no universo sertanejo, a trama fala de amor, sonhos e conquistas, e ainda carrega um tempero especial para o Espírito Santo.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela acompanha a trajetória de Agrado Garcia, personagem de Isadora Cruz. Cantora e compositora talentosa, ela luta para conquistar espaço na música e vê sua vida virar de cabeça para baixo ao cruzar o caminho do astro sertanejo João Raul, vivido por Filipe Bragança. O romance, claro, não vem sem conflito: a influenciadora Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, promete apimentar a história.

Entre as participações que chamam atenção está a da jovem Isabel Montenegro, de apenas 13 anos. Ela interpreta Janete na infância, personagem que, na fase adulta, ganha vida com Letícia Spiller.

Isabel Montenegro interpetrou a personagem da Letícia Spiller na infancia Crédito: Acervo pessoal

A participação da atriz mirim é fundamental para a construção emocional da personagem, mostrando suas origens e o início de sua trajetória. Esta é a primeira novela de Isabel, que já vinha se preparando há anos com estudos e experiências em teatro, TV e cinema.

Apesar de ter nascido em Brasília, Isabel se mudou para o ES com apenas 4 anos e foi em Vitória que começou sua caminhada artística ainda muito pequena. Ao lado da irmã gêmea, Luisa, ela passou por diferentes agências até ser selecionada, no início de 2025, por uma agência do Rio de Janeiro, etapa decisiva para chegar aos testes da novela.

Para a família, o momento é de celebração. Além de marcar a estreia da jovem em novelas, a personagem tem um peso simbólico: Janete é filha da cantora vivida por Paula Fernandes na trama, o que reforça ainda mais a conexão com o universo sertanejo da história. A mãe, Carine Montenegro, compartilhou sobre a emoção:

Foi um momento muito especial para toda a família. Representou o reconhecimento de toda a dedicação da Isabel e também uma grande oportunidade de aprendizado para ela, e para a irmã gêmea, Luisa, que acaba aprendendo e crescendo junto com esse processo

Outra capixaba que marca presença em Coração Acelerado é a atriz Yasmin Toretta, de 26 anos, que faz uma participação especial na novela. "Eu tive a honra de contracenar com o protagonista, fiz o papel de uma super fã dele. Foi uma experiência incrível!"

A atriz Yasmin Toretta fez uma participação especial em Coração Acelerado Crédito: Acervo pessoal

Natural do Espírito Santo, Yasmin vem construindo uma trajetória no audiovisual com trabalhos em longas, curtas e produções independentes. Entre os destaques do currículo estão filmes como Silencioso Desespero, Amantes da Dissonância e Inexorável.

Yasmin define a atuação como um “portal sagrado” de estudo, pesquisa e transformação. A atriz celebra o momento na Globo lembrando da própria infância, quando sonhava em “entrar na TV” assistindo novelas ajoelhada em frente à tela, uma cena que hoje ganha contornos quase proféticos.

E os próximos passos já estão traçados: em 2026, ela poderá ser vista no cinema em A Metamorfose, adaptação do clássico de Franz Kafka, e em Orquidário, no qual interpreta a versão jovem da protagonista.

E o time capixaba na novela não para por aí. A veterana Elisa Lucinda também integra o elenco, dando vida a Zuzu, cantora e melhor amiga de Janete e de sua filha Agrado. Com sua presença marcante, Elisa reforça o elo entre gerações e amplia ainda mais a representatividade do Espírito Santo na trama.

"Coração Acelerado" chega à TV Gazeta com tempero capixaba e prova que o talento do Estado segue conquistando espaço, seja nos primeiros passos de uma atriz mirim ou na maturidade de nomes já consagrados.

Este vídeo pode te interessar