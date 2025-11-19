Novela

Marcos Caruso será patriarca conservador em 'Coração Acelerado'; veja primeira foto

Ator vive o líder do poderoso império sertanejo, dono de um passado rígido

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:46

Marcos Caruso como Alaor Amaral em 'Coração Acelerado' Crédito: Globo

A primeira imagem de Marcos Caruso caracterizado como Alaor Amaral, o chefe da tradicional família que move boa parte das tramas de "Coração Acelerado", acaba de ser divulgada.

Na foto, ele aparece incorporando o empresário que construiu sozinho o conglomerado Alô Country, uma marca que ganhou força no Centro-Oeste e transformou Alaor em um nome respeitado na região.

Alaor é descrito como um homem duro nas convicções, conservador e, muitas vezes, inflexível, embora carregue uma noção de justiça que guiou tanto seus negócios quanto a criação do filho.

Depois de perder a esposa, decide passar o comando do Grupo Alaor Amaral para Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e, pela primeira vez, permitir-se viver a vida que sempre adiou em nome do trabalho.

A nova novela é assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, duas autoras já acostumadas aos bastidores musicais. Izabel é nome por trás de "Cheias de Charme" (2012) e Maria Helena foi responsável por "Rock Story" (2016). "Coração Acelerado" tem estreia marcada para 10 de janeiro de 2026.

Mas o folhetim não gira apenas em torno dos Amaral. A história abre com um acontecimento que sacode a internet: João Raul (Filipe Bragança), um dos nomes mais populares do sertanejo universitário, posta a pergunta "Onde está a garota do meu passado?". A provocação acompanha a revelação de que sua carreira toda foi inspirada por uma menina que conheceu em um show de talentos aos 12 anos.

Essa garota é Agrado Garcia, uma cantora e compositora determinada, com raízes profundas no sertanejo e uma postura firme diante das pressões da indústria. Ao tentar construir o próprio nome, enfrenta sabotagens de Jefferson, empresário de João Raul, e de Naiane, a influenciadora rica e mimada conhecida como "Princesinha do Algodão", que faz de tudo para se aproximar do cantor.

Este vídeo pode te interessar