Globo confirma Viviane Araújo em 'Três Graças'; ela será ex de Belo na trama

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:24

Viviane Araújo entra em 'Três Graças' Crédito: Fabio Rocha / TVGlobo

Viviane Araújo está confirmada no elenco de "Três Graças". A atriz vai contracenar com o ex, Belo. Ela será Consuelo, um amor de Misael que aparece para bagunçar a vida do morador da comunidade fictícia da Chacrinha.

"Minha ficha ainda não caiu", falou Viviane em nota enviada à imprensa. "É uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa."

Viviane começa a gravar em dezembro suas primeiras cenas da novela. Essa é a terceira colaboração dela com Aguinaldo Silva.

"Sou amiga e fã do Aguinaldo e estava acompanhando a construção de 'Três Graças', mas não imaginava que o convite chegaria com a novela em andamento", acrescentou Viviane. Ela esteve nos elencos de "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018).

Mesmo antes de receber o convite, Viviane já estava, de certa forma, envolvida na novela. Ela foi homenageada com a personagem Viviane, a farmacêutica vivida por Gabriela Loran.

EX DO EX

Viviane e Belo foram casados entre 1998 e 2007. Desde 2021, a atriz é casada com Guilherme Militão, com quem tem o filho Joaquim, de três anos.

Belo namora há cerca de um ano a influenciadora Rayane Figliuzzi, que está em A Fazenda 17.

