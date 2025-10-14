Novela das 21h

Andréia Horta sobre personagem em 'Três Graças': 'A grande traída do Brasil'

Atriz conversou com HZ sobre seu papel na nova novela da TV Globo. No papo, ela revelou curiosidades da personagem e da vida pessoal

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:11

Aos olhos de Andréia Horta, Zenilda é o centro de gravidade da família Ferretti em Três Graças. “Ela é a coluna vertebral dessa família”, resume a atriz, ao apresentar a advogada que nunca exerceu a profissão, casada há 25 anos com Santiago Ferette (Murilo Benício) e mãe de dois filhos. Além disso, a personagem é traída pela melhor amiga, Arminda (Grazi Massafera), e seu marido.

HZ conversou com Andréia para entender um pouco mais da sua personagem da nova novela das 21h, da TV Globo. De origem humilde, Zenilda (Andréia Horta) ascende socialmente após o casamento e se dedica integralmente à casa, um apartamento de alto padrão próximo ao centro financeiro de São Paulo.

Andréia Horta é Zenilda em Três Graças, nova novela da TV Globo Crédito: Youtube/TV Globo

A novela parte de um ponto em comum entre suas protagonistas: todas engravidaram muito jovens. “A gravidez precoce é um dos temas centrais. As ‘três graças’ passaram por isso aos 15 anos. A Zenilda um pouquinho mais, aos 20”, explica Andréia.

Para ela, a personagem conversa com diferentes realidades. “Ela conecta com todas as classes sociais. O motivo é a importância que a instituição da família tem na nossa cultura. É uma mulher que optou por não cuidar de uma profissão ou de algo que fosse importante só para ela. Foi cuidar da família”.

Amor, cegueiras e uma traição que o público vê

Embora admire o marido Santiago Ferette (Murilo Benício) e se orgulhe do que construíram, Zenilda vive numa zona de sombra afetiva.

“Ela acredita no amor de Ferrette, mas chega a desconfiar de que ele possa viver uma história paralela, porque muitas vezes chega cansado em casa ou já jantou fora. Procura não pensar nisso e jamais passa pela sua cabeça que ele possa ter um caso com sua melhor amiga”, diz Andréia, referindo-se à amizade de infância com Arminda.

Kasper (Miguel Falabella), Zenilda (Andréia Horta), Ferette (Murilo Benício) e João Rubens (Samuel de Assis). Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Ela é muito manipulada por eles, ela nem imagina. A grande traída do Brasil em 2025

Se o presente é regido pela casa, o futuro acena com mudança: “Advogada que não exerceu a profissão para se dedicar integralmente à família, mas, agora, com os filhos criados, começa a desejar trabalhar”, antecipa Andréia.

O que há de Zenilda em Andréia

Questionada sobre pontos de encontro com a personagem, Andréia ri e admite: “Em certa medida, sim. Diferente da Zenilda, a minha profissão foi a senhora da minha vida. Eu trabalho muito desde muito jovem. Mas eu sou uma pessoa que cuida da minha casa, eu sei o preço das coisas, eu vou ao mercado, sei o que será servido no almoço, onde precisa ser limpo. Então, sim, tem um pouco de Zenilda em mim”.

Retrato de muitas mulheres

Para além do luxo do endereço e da ascensão, Zenilda é um retrato familiar: a mulher que segura as pontas, costura relações e só agora tenta costurar a si mesma. “Existe Zenilda em todas as classes sociais”, reforça Andréia. Em Três Graças, essa costura passa por escolhas, silêncios e um desejo recém-desperto de retomar a própria história.

