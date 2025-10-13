Televisão

Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Mistério que toma conta da reta final da novela Vale Tudo, que chega ao último capítulo nesta semana, foi abordado no Domingão Com Huck

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:59

Além de Odete Roitman, outras vilãs ganharam destaque na TV brasileira Crédito: Imagem: Reprodução digital | Beatriz Damy | Globo

Quem matou Odete Roitman? O mistério que toma conta da reta final da novela Vale Tudo, que chega ao último capítulo na próxima semana, foi abordado no Domingão Com Huck deste domingo, 12.

O programa contou com a presença de Debora Bloch, que deu vida à personagem, como jurada convidada da Dança dos Famosos, e de Manuela Dias, em participação especial.

O assunto foi introduzido por Luciano Huck, que ouviu da plateia presente gritos de: "Não morreu! Não morreu!". "Se fosse um crime de verdade... Eu estava vendo que no Brasil só 36% dos crimes de assassinato são elucidados, Debora Bloch. Então se fosse no Brasil, mesmo, era capaz de a gente não saber quem matou Odete Roitman até o final da novela...", comentou o apresentador.

Débora riu, balançou a cabeça em sinal afirmativo e disse: "Vamos saber." Pouco depois, ao receber a autora no palco do programa, Huck fez alusão à teoria de que, na verdade, a personagem estaria viva: "Alguém matou Odete Roitman?"

Manuela Dias respondeu: "A gente gravou cinco finais. Na verdade, 10. Os cinco suspeitos matando, e os cinco suspeitos sem matar. Então a gente 'matou' a Odete umas cinco vezes".

Débora Bloch também comentou: "Não dava [para manter a personagem viva]. Foi uma pergunta icônica da história de Vale Tudo: 'Quem matou Odete Roitman'. A gente tinha que [matar a personagem]. Olha como é gostoso, todo mundo especulando, tem bolão, já..."

A atriz ainda destacou não ter conhecimento sobre o desfecho da pergunta. "Eu não sei. Só a Manuela [Dias, autora]. Ela é a única que sabe. Porque como eu gravei com todos os suspeitos, os possíveis assassinos, eles assassinando e também não conseguindo assassinar, eu gravei duas versões com cada um deles. Não sei qual vai para o ar."

César matou Odete Roitman?

Sobre a possibilidade de o personagem de Cauã Reymond, Manuela Dias comentou: "Ele tem ótimos motivos. Vai herdar metade do patrimônio da Odete: são R$ 3 bilhões. Acho que ele ficou com um pouco de medo dela, também, porque ficou sabendo que ela matou a Ana Clara, está intrigado com a coisa do Mário Sérgio..."

Este vídeo pode te interessar